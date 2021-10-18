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    Економіка та фінанси

    Українцям роздадуть по мільйону гривень на покупку житла: хто і коли зможе отримати гроші

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    Ощасливлять лише певну категорію населення - Українцям роздадуть по мільйону гривень на покупку житла: хто і коли зможе отримати гроші
    Ощасливлять лише певну категорію населення
    фото з відкритих джерел

    Три тисячі переселенців, що стоять у черзі, із наступного року планують забезпечувати житлом

    Переселенцям в Україні з 2022 року планується виділяти гроші на покупку житла. Зокрема, передбачено виплачувати конкретну суму, а люди самі повинні будуть підібрати собі варіант житла за ці гроші. Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко, пише «Радіо Свобода».

    У державному бюджеті на наступний рік закладено рекордні 5,5 млрд гривень на реалізацію житлової програми по забезпеченню переселенців своїми квадратними метрами.

    «Ми видаємо гроші, а люди самі за ці гроші шукають на ринку житло. Це називається субвенція на придбання житла. Наприклад, один або два мільйони дається на одну сім'ю і вони протягом певного періоду часу зобов'язані придбати це житло», – уточнив заступник міністра.

    Забезпечити житлом переселенців зі статусом УБД уряд збирався ще раніше, але не вистачало фінансування.

    У бюджеті на 2022 року зазначені виплати були враховані, а значить три тисячі осіб, що стоять в черзі на квартиру, зможуть отримати гроші і знайти нове житло.

    Нагадаємо, державний Ощадбанк повідомив про останнє продовження дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб – до 1 січня 2022 року.

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    Теги: переселенці гроші фінансування житло уряд
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    Українцям роздадуть по мільйону гривень на покупку житла: хто і коли зможе отримати гроші