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    Посол Великої Британії: Донбас – це не лише продпайки, розмінування та переселенці

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    До сьогодні розповсюдженням гуманітарної допомоги на території Донбасу займається велика кількість некомерційних організацій - Посол Великої Британії: Донбас – це не лише продпайки, розмінування та переселенці
    До сьогодні розповсюдженням гуманітарної допомоги на території Донбасу займається велика кількість некомерційних організацій
    фото: vostok-sos.org

    Дипломатка назвала головний пріоритет своєї каденції в Україні

    Одним із важливих пріоритетів Великої Британії у підтримці України щодо розв’язання проблем військового конфлікту на Донбасі є економічний розвиток регіону. Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв’ю «Главкому».

    На думку дипломатки, якщо робити акцент виключно на гуманітарних потребах регіону, що постраждав через війну, Донбас залишатиметься місцем, куди постійно потрібно поставляти продовольчі пайки, де треба будувати житло, розв’язувати питання переселенців і розмінування.

    «Я думаю, що ми всі можемо зробити значно більше. Мені було очевидно: коли президентом обрали Зеленського, він хотів зробити більше. І я подумала, що він заслуговує на нашу підтримку», – підкреслила посол.

    Сіммонс нагадала, що Британія була однією із кількох країн, які допомагають Україні впоратися з його наслідками, включно з проблемою замінованих територій. Однак, навіть після знешкодження мін людям доведеться стикнутися з довготерміновими наслідками.

    «Ідеться про декілька мільйонів осіб, які сім років жили у стані війни, дезінформації, небезпеки, обмеженого доступу до основних послуг. І це ясно вплинуло на сприйняття людей. Звісно, йдеться про молодих людей, які мають зробити вибір, як і де їм далі жити», – вважає посол Великої Британії в Україні.

    «Я прагнула зрозуміти, як ми можемо допомогти стабілізувати ситуацію. Це одна з причин, чому ми та інші країни запустили Фонд «Партнерство за сильну Україну», щоб рухатися далі за межі суто гуманітарної роботи», – підсумувала Мелінда Сіммонс.

    Нагадаємо, як повідомляв віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, на розмінування окупованих територій Сходу України знадобиться 30 років та сотні мільйонів євро.

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    Теги: Донбас переселенці Велика Британія розмінування гуманітарна допомога
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    Посол Великої Британії: Донбас – це не лише продпайки, розмінування та переселенці