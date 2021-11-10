Посол Великої Британії: Донбас – це не лише продпайки, розмінування та переселенці

Дипломатка назвала головний пріоритет своєї каденції в Україні

Одним із важливих пріоритетів Великої Британії у підтримці України щодо розв’язання проблем військового конфлікту на Донбасі є економічний розвиток регіону. Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв’ю «Главкому».

На думку дипломатки, якщо робити акцент виключно на гуманітарних потребах регіону, що постраждав через війну, Донбас залишатиметься місцем, куди постійно потрібно поставляти продовольчі пайки, де треба будувати житло, розв’язувати питання переселенців і розмінування.

«Я думаю, що ми всі можемо зробити значно більше. Мені було очевидно: коли президентом обрали Зеленського, він хотів зробити більше. І я подумала, що він заслуговує на нашу підтримку», – підкреслила посол.

Сіммонс нагадала, що Британія була однією із кількох країн, які допомагають Україні впоратися з його наслідками, включно з проблемою замінованих територій. Однак, навіть після знешкодження мін людям доведеться стикнутися з довготерміновими наслідками.

«Ідеться про декілька мільйонів осіб, які сім років жили у стані війни, дезінформації, небезпеки, обмеженого доступу до основних послуг. І це ясно вплинуло на сприйняття людей. Звісно, йдеться про молодих людей, які мають зробити вибір, як і де їм далі жити», – вважає посол Великої Британії в Україні.

«Я прагнула зрозуміти, як ми можемо допомогти стабілізувати ситуацію. Це одна з причин, чому ми та інші країни запустили Фонд «Партнерство за сильну Україну», щоб рухатися далі за межі суто гуманітарної роботи», – підсумувала Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, як повідомляв віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, на розмінування окупованих територій Сходу України знадобиться 30 років та сотні мільйонів євро.