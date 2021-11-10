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    Економіка та фінанси

    Кабмін затвердив механізм погашення боргів перед пенсіонерами-переселенцями

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    Затверджений порядок, зокрема, дозволить одержати невиплачені пенсії у разі смерті пенсіонера - Кабмін затвердив механізм погашення боргів перед пенсіонерами-переселенцями
    Затверджений порядок, зокрема, дозволить одержати невиплачені пенсії у разі смерті пенсіонера
    фото з відкритих джерел

    Для погашення боргів перед внутрішньо переміщеними особами необхідно 6,1 млрд грн

    Кабінет міністрів України затвердив порядок виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, не виплачених за період до місяця їх відновлення та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік переселенця. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

    Зазначається, що на виконання вищевказаного рішення уряду потрібно буде додаткових 6,1 млрд грн із держбюджету.

    Окрім того, станом на квітень 2021 року в Пенсійному фонді обліковується 76,7 млрд грн пенсій, які не були виплачені пенсіонерам з ОРДЛО, які не були взяті на облік на підконтрольній території.

    Також затверджений порядок дозволить одержати невиплачені пенсії у разі смерті пенсіонера.

    До слова, донецького посадовця підозрюють у привласненні пенсій жителів окупованих територій.

    Нагадаємо, Служба безпеки викрила схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для виплат пенсій у Харківській області. Гроші мали б виплачувати жителям окупованих територій Донбасу, але насправді вони залишилися «у кишенях» чиновників.

    Як раніше повідомлялося, жителі непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей з 2014 року не отримали щонайменше 90 млрд грн пенсій.

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    Теги: Кабмін борг пенсіонери переселенці гроші ОРДЛО уряд пенсія
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    Кабмін затвердив механізм погашення боргів перед пенсіонерами-переселенцями