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    Верещук розкрила свою зарплату та розповіла про перші кроки на посаді міністерки

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    Ірина&nbsp;Верещук насамперед хоче відвідати Донецьку, Луганську та Херсонську області - Верещук розкрила свою зарплату та розповіла про перші кроки на посаді міністерки
    Ірина Верещук насамперед хоче відвідати Донецьку, Луганську та Херсонську області
    фото з відкритих джерел

    4 листопада Ірина Верещук очолила Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України

    Новообрана віцепрем'єрка – міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що її зарплата на посаді міністра становитиме 68 тис. грн на місяць з усіма надбавками. Про це вона сказала у коментарі телеканалу «Дом».

    Говорячи про перші кроки на новій посаді, Верещук зазначила, що насамперед хоче відвідати Донецьку, Луганську та Херсонську області, щоб поспілкуватися з людьми, які мешкають поблизу окупованих територій.

    «Як виявилося, саме спілкування дає найбільше інформації. Експертна мережа, волонтери, внутрішньо переміщені особи – все, що може мене наситити інформацією, буде зроблено», – сказала вона.

    За словами віцепрем'єрки, найближчим часом також буде ухвалено низку постанов, зокрема про виплату пенсій, пільги на електроенергію. Також вона візьметься і за питання розкодування сигналів телеканалів, які здійснюють мовлення на окуповані території.

    Верещук ще розповіла, що спить близько шести годин на добу, ходить у спортзал на кардіотренування та їздить на автомобілі Toyota Camry.

    До слова, поведінка нової віцепрем'єрки українського уряду збурила мережі (відео).

    Нагадаємо, 4 листопада нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук очолила Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

    Нещодавно новоспечена міністерка посварилась із Шуфричем в прямому ефірі.

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    Теги: міністр зарплата політика окуповані території уряд Ірина Верещук
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    Верещук розкрила свою зарплату та розповіла про перші кроки на посаді міністерки