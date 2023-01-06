Стало відомо, скільки коштів надали партнери Україні у 2022 році

Найбільше допомоги надійшло від США

Україна протягом 2022 року отримала від міжнародних партнерів близько 1 трлн гривень, з них 410 млрд гривень перерахували США. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Прем’єр повідомив, що міжнародна фінансова допомога надходила в основному від таких країн і у таких обсягах:

США – 410 млрд грн;

країни ЄС та європейські інституції спільно з Європейським інвестиційним банком – 390 млрд грн;

МВФ – 88 млрд грн;

Канада – 60 млрд грн;

Британія – 35 млрд грн;

Світовий банк – 34 млрд грн;

Японія – 17 млрд грн.

«Ми вдячні урядам та народам усіх країн, які торік підтримували Україну фінансово. Завдяки цьому ми не затримували на жоден день ні пенсії, ні соціальні виплати, ні зарплати вчителям чи лікарям», – зазначив Шмигаль.

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Раніше повідомлялося, що Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €40 млн.