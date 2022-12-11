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Швеція надасть новий пакет допомоги для ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Швеція надасть новий пакет допомоги для ЗСУ
Швеція виділить новий пакет допомоги для українських військових
фото: Медіацентр Україна

Шведські партнери нададуть Україні комплектуючі для ППО та зимову амуніцію для ЗСУ

Швеція надасть новий пакет допомоги для Збройних сил України – він перевищує попередній на 50%. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час спільного брифінгу  з міністром України Олексієм Резніковим.

За словами Йонсона, що декілька тижнів тому уряд та парламент ухвалили 9-й пакет допомоги України з боку Швеції.

«Він на 50% більше, ніж 8-й. В цьому пакеті ми надаємо нові системи ППО та амуніції, є пункт, пов’язаний з зимою. Ми розширюємо підтримку України, на фоні посилення ескалації з боку Росії», – зазначив Пол Йонсон.

Також шведські партнери нададуть комплектуючі для іншого виду ППО та зимову амуніцію для українських військових.

Йонсон додав, що Швеція не просто підтримує Україну, а інвестує у «нашу загальну безпеку», оскільки Росія постійно порушує права людей, зокрема, атакуючи цивільні об'єкти – лікарні, університети, школи.

Своєю чергою Олексій Резніков, на його думку, абсолютно реалістично, що у 2023-му році Україна отримаємо від західних партнерів сучасні системи озброєння, літаки та танки. 

«Дві речі, які революційно посилять нас – це танки та літаки натівського стандарту. Проблем навчити наших військових працювати з західною технікою немає. Я вважаю, що західні партнери вивчають, які системи озброєння краще нам поставити. Щоб було достатньо запасів запчастин, боєприпасів, були ресурси для ремонту цієї техніки», – додав Олексій Резніков. 

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Таїп Ердоган заявив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, що Анкара надасть гуманітарну допомогу Києву у подоланні майбутньої важкої зими. 

Також країни Євросоюзу досягли згоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро.

Теги: Швеція Україна парламент озброєння міністр

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