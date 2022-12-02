Google надасть Україні ще $2 млн: на що підуть кошти

Новий грант спрямують на навчання українців цифрової грамотності та масштабування платформи «Дія.Цифрова освіта»

Американська компанія Google надасть Україні $2 млн на цифрову освіту для громадян та 50 тисяч ліцензій Workspace для уряду. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 тис. ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік», – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що Google підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. Новий грант на $2 млн спрямують на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи «Дія.Цифрова освіта».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Запустимо англомовну версію порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування. Це дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Google навчатиме українців, які втратили роботу через війну.

Нагадаємо, Україна нагородила Google за те, що він пішов з російського ринку.