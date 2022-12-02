Google надасть Україні ще $2 млн: на що підуть кошти
Новий грант спрямують на навчання українців цифрової грамотності та масштабування платформи «Дія.Цифрова освіта»
Американська компанія Google надасть Україні $2 млн на цифрову освіту для громадян та 50 тисяч ліцензій Workspace для уряду. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 тис. ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік», – йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що Google підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. Новий грант на $2 млн спрямують на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи «Дія.Цифрова освіта».
«Запустимо англомовну версію порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування. Це дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави», – додав міністр.
Раніше повідомлялося, що Google навчатиме українців, які втратили роботу через війну.
Нагадаємо, Україна нагородила Google за те, що він пішов з російського ринку.
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