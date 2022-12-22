Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €40 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €40 млн
Олексій Резніков / Twitter

Резніков провів телефонну розмову з данським колегою Еллеманом

Україна отримає новий пакет допомоги від Данії. Схвалені €40 млн допомоги виділять на на військові потреби. Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков після телефонної розмови з данським колегою Якобом Еллеманом.

«Сьогодні я мав важливу розмову з Якобом Еллеманом. Я привітав його з призначенням на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра оборони Данії. Він поінформував мене про нещодавно схвалений пакет фінансової допомоги у розмірі до 40 млн євро на військові потреби. Важливо, щоб ми продовжували нашу давню оборонну співпрацю України та Данії», – написав Резніков.

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €40 млн фото 1

Нагадаємо, 21 грудня Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot. Також 21 грудня президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Також Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot.

Теги: росія окупанти війна Данія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світовий банк надає Україні додатковий пакет допомоги на $610 млн
Світовий банк схвалив додатковий пакет допомоги Україні
Вчора, 02:24
Himars та ЗРК Patriot: Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги США
Himars та ЗРК Patriot: Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги США
Сьогодні, 11:13
Новий пакет допомоги від США для України буде на $1,8 млрд
Новий пакет допомоги: США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot
Вчора, 05:15

Події в Україні

Зеленський везе із США хороші новини, Путін божиться, що хоче припинити війну. Головне за 22 грудня
Зеленський везе із США хороші новини, Путін божиться, що хоче припинити війну. Головне за 22 грудня
У Криму переполох: на півночі півострова вже майорить синьо-жовтий стяг (відео)
У Криму переполох: на півночі півострова вже майорить синьо-жовтий стяг (відео)
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €40 млн
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €40 млн
Звідки Росія знає, куди бити для блекаута: роз’яснення Міненерго
Звідки Росія знає, куди бити для блекаута: роз’яснення Міненерго
«Південь» повідомив скільки іранських дронів залишилось в окупантів
«Південь» повідомив скільки іранських дронів залишилось в окупантів
Вибух на аеродромі в Каховці: Генштаб назвав втрати ворога
Вибух на аеродромі в Каховці: Генштаб назвав втрати ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
77K
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
21K
Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою (відео) 
16K
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна
12K
Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot
11K
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту