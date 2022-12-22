Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €40 млн

Резніков провів телефонну розмову з данським колегою Еллеманом

Україна отримає новий пакет допомоги від Данії. Схвалені €40 млн допомоги виділять на на військові потреби. Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков після телефонної розмови з данським колегою Якобом Еллеманом.

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«Сьогодні я мав важливу розмову з Якобом Еллеманом. Я привітав його з призначенням на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра оборони Данії. Він поінформував мене про нещодавно схвалений пакет фінансової допомоги у розмірі до 40 млн євро на військові потреби. Важливо, щоб ми продовжували нашу давню оборонну співпрацю України та Данії», – написав Резніков.

Нагадаємо, 21 грудня Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot. Також 21 грудня президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

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Також Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot.