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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки податків у 2020 році сплатити найбільші металургійні підприємства країни (список)

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    Загальний внесок підприємств гірничо-металургійного комплексу України в економіку країни&nbsp;<a href="https://gmk.center/ua/news/gmk-center-ocinjuie-vnesok-gmk-v-ekonomiku-ukraini-v-10-6/">оцінюється</a>&nbsp;в 10,6% - Стало відомо, скільки податків у 2020 році сплатити найбільші металургійні підприємства країни (список)
    Загальний внесок підприємств гірничо-металургійного комплексу України в економіку країни оцінюється в 10,6%

    Кожен $1 з $13 пенсійних виплат в Україні фінансується за рахунок підприємств гірничо-металургійної галузі

    Компанії і підприємства гірничо-металургійного комплексу в 2020 році сплатили $1,6 млрд податків до державного та місцевих бюджетів. Такі дані наводяться в дослідженні «Внесок ГМК в економіку України 2019-2020», здійсненому аналітиками GMK Center.

    Частка підприємств ГМК, що займаються видобутком коксівного вугілля, виробництвом коксу, металургійним виробництвом, видобутком металевих руд і випуском металевих виробів, становить 3,8% в загальному обсязі зібраних державою податків.

    Зокрема, найбільші компанії ГМК відзвітували про сплату таких сум податкових платежів у 2020 році:

    • «Метінвест» – 22,1 млрд грн;
    • «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 6,4 млрд грн;
    • Ferrexpo – 2,5 млрд грн за 9 міс. 2020 р.;
    • «Інтерпайп» – 2.54 млрд грн.

    Сума в $1,6 млрд включає такі види податків: податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, податок на прибуток, ПДВ, податок на майно, екологічний податок. Показово, що в 2020 році найбільші підприємства галузі відмовилися від податкових канікул, які держава надає на період епідемії коронавірусу.

    Крім того, $1 млрд компанії ГМК прямували на фінансування Пенсійного фонду України за рахунок виплат єдиного соціального внеску. Це означає, що кожен $1 з $13 пенсійних виплат в Україні фінансується за рахунок підприємств галузі.

    Як повідомляв GMK Center, незважаючи на спричинену пандемією економічну криза, частка компаній ГМК у структурі капітальних інвестицій у промисловому секторі зросла до 30,4% з 27,1% в 2019 році. Загалом за рік галузь освоїла $1,7 млрд інвестицій.

    Загальний внесок підприємств гірничо-металургійного комплексу України в економіку країни оцінюється в 10,6%.

    Теги: податки бюджет Держбюджет металургія
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