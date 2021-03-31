Податкова зриває посівну. Фермери масово скаржаться на безпрецедентне блокування їхньої роботи

Агровиробники мали б готуватися до посівної без зайвих бюрократичних перешкод. Але сталося не так, як гадалося…

Сільгоспвиробники на старті посівної виявили дивні зміни в своїх кабінетах платників податків

Українські сільгоспвиробники повідомляють про безпрецедентні факти перешкоджання їхній діяльності на початку весни. Господарства, які перед посівною збувають минулорічний врожай, не можуть зареєструвати податкові накладні на покупця. Така ситуація загрожує тим, що у покупця сільгоспопродукції через відсутність зареєстрованої податкової накладної не виникне податковий кредит і у випадку експорту він не отримає відшкодування. Таким чином, сільгоспвиробники на початку посівної не можуть залучити обігові кошти, оскільки покупець не сплачує їх у частині ПДВ, до реєстрації податкової накладної у системі. Фактично це означає, що, наприклад, з тонни соняшника продавець не отримує понад 3 тис. грн до реєстрації накладної.

Блокування податкових накладних відбувається навіть у випадку, якщо платники податків мають статус сумлінних. Для цієї категорії бізнесу законодавством передбачається право не перевіряти такі операції. Ця можливість була передбачена у системі електронного адміністрування ПДВ, зокрема моніторингу податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних. Право реєструвати накладні без перевірки мають платники ПДВ, які протягом 12 місяців сплатили податку понад 1 млн. грн, а у випадку невідповідності цій вимозі, застосовуються критерії позитивної податкової історії. Наприклад:

підприємством офіційно використовується наймана праця і сплачується ЄСВ у подвійному розмірі від мінімального,

наявні на 1 січня поточного року земельні ділянки державної або комунальної власності більше ніж 0,5 га та/або у користуванні перебуває понад 200 га земель приватної власності, відповідно до поданих декларацій, котрі перебувають у системах ДПС.

З невідомих причин аграрії виявили в електронному кабінеті платника податків зникнення своєї позитивної податкової історії, та інформації про підстави, за якими вона формується як за поточний рік, так і за минулий рік.

Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість. У лютому 2021 року колонка 4 про наявність земельних ділянок була заповнена, а вже березні – дані просто… зникли (зображення клікабельне)

За даними агровиробників, які прокоментували проблему «Главкому», намагання з'ясувати цю проблему через систему податкової служби «Пульс» надходить відмовка: «позитивна податкова історія у вас відсутня»!

При зверненні на гарячу лінію державної податкової служби «Пульс» також не вдалося з'ясувати, хто саме вносить інформацію чи вноситься автоматично, так само як і хто її вилучає і чи можливо втручання туди посадових осіб. Оператори лише повідомили, що це відповідальність департаменту критеріїв ризиковості платників податку

Безпрецедентне блокування податкових накладних відбувається саме в період, коли сільгоспвиробники, аби підготуватись до посівної, реалізовують запаси зерна, котрі у зв'язку з минулорічною посухою є доволі обмеженими.

Фермери мають таке пояснення діям податкової: відкладення включення сум ПДВ до податкового кредиту покупцем сільськогосподарської продукції або ж гірше – очікування, що аграрій у кабінетах шукатиме неофіційного вирішення своєї проблеми. У цьому випадку проглядається корупційний інтерес.

Ситуація з блокуванням податкових накладних наклалась і на іншу проблему аграріїв. Нагадаємо, останній рік податкова атакує їх перевірками місць зберігання пального, накладаючи безпідставно величезні штрафи. Ця проблема вже відома владі і чиновники пообіцяли зупинити ці перевірки до врегулювання питання парламентом.