Голова ДФС розповів про боротьбу з ринком нелегальних нафтопродуктів в Україні

Загалом об’єм реалізації нелегальних нафтопродуктів в Україні складає близько 20-30% від всього ринку

За словами очільника Державної фіскальної служби Вадима Мельника, лише за перші три місяці 2021 року працівники податкової міліції виявили 7578 правопорушень, а загальна сума вилученого незаконного палива склала 490,5 млн гривень. Про це Вадим Мельник розповів у інтерв’ю для видання Kosatka Media.

За словами посадовця, наразі співробітники ДФС за дорученням Кабінету міністрів беруть участь у спеціальній операції з виявлення, незаконного виготовлення та протидії нелегальному імпорту незаконної продукції. За словами Мельника, загалом об’єм реалізації нелегальних нафтопродуктів в Україні складає близько 20-30% від всього ринку.

«Що є складовими оцих 20-30%? По-перше, наявність недооформлених, або взагалі не оформлених АЗС, які торгують паливно-мастильними матеріалами без повної сплати податків. Ухилення від податків дозволяє їм демпінгувати ціни на ринку. Від цього страждає легальний бізнес та бюджет України. «Білі» АЗС менше реалізують продукції, тому менше сплачують коштів до бюджету. Інша складова тіні – це імпорт продукції «в чорну», яка приховується від митних оформлень», – зазначив Мельник.

Серед найпопулярніших схем для реалізації контрафактного палива в Україні, голова ДФС Вадим Мельник відзначив підміну документів з фактичним об’ємом імпортованих нафтопродуктів, безмитне ввезення присадок під виглядом лакофарбової продукції для подальшого виготовлення неякісного пального або ж ввезення бензину та дизпалива за нульовою ставкою.

Мельник переконаний, що одним з найдієвіших методів контролю паливних продуктів є введення електронної акцизної марки. Наразі ДФС веде перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо введення в дію такого документа для виробників нафтопродуктів. Одним зі шляхів подолання нелегального продажу, на думку Мельника, є чіткий облік входу, розподілу і продажу продукції.

«Потрібно, щоб все працювало за єдиними стандартами. Не потрібно заважати бізнесу вести легальну діяльність та жорстко контролювати його. Ми повинні просто отримувати дані з правильних сертифікованих витратомірів, лічильників, рівнемірів. Нехай бізнес працює, а ми будемо бачити, що баланс збігається по кількості та сплачуються податки», – підкреслив Вадим Мельник.

Нагадаємо, Вадим Мельник очолює Державну фіскальну службу з грудня 2020 року.