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Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності
Розвідники купили моркву по 12 грн/кг, а в Міноборони – по 28 грн/кг
фото ілюстративне

Головне управління розвідки купляє рис навіть дешевше від роздрібних цін магазинів – 26 грн/кг

Військова частина А1225, що є частиною забезпечення Головного управління розвідки Міноборони, оприлюднила звіти про закупівлі харчів, обмундирування та автозапчастин на 16 млн грн. «Наші гроші» порівняли ціни харчів з тими, що містяться у вже «виправлених» та знижених контрактах Міноборони. І побачили разючі відмінності.

Зокрема, розвідники купили мінтай по 69 грн/кг, тоді як у Міністерства 120 грн/кг – це найменша ціна по всіх контрактах, у тому числі і на поставку харчів військовим, що дислоковані у далекому від лінії фронту Києві.

Рис навіть дешевший від роздрібних цін магазинів – 26 грн/кг, а у Міноборони – від 59 грн. Морква по 12 грн/кг, а в Міноборони – по 28 грн/кг.

Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності фото 1

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Згодом з’явилося ще кілька таємних контрактів Міноборони на закупівлю продуктів для ЗСУ.

Теги: розвідка продукти харчування

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