В Україні впаде ціна на продукти харчування: які саме категорії

Традиційно напередодні свят зростає попит на певні категорії товарів, що також рухає ціни нагору

Найближчим часом очікується здешевлення не лише яєць, а й овочевої продукції, а в липні прогнозується падіння цін на продукти харчування

Перед Великодніми святами традиційно зросли ціни на продукти харчування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але найближчим часом очікується здешевлення не лише яєць, а й овочевої продукції, а в липні прогнозується падіння цін на продукти харчування.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ціни перед Великоднем зростають щорічно, але найбільше позначки змінилися протягом останнього 2022 року – ціни зросли на 34%. Головний фактор – війна та окупація частини території», – розповів він.

Крім того, ціни зростають через проблеми, що виникають у товаровиробників із постачанням електроенергії, ціни на світло та газ, а також інфляцію, що склала минулого року близько 30%.

За словами Марчука, традиційно напередодні свят зростає попит на певні категорії товарів, що також рухає ціни нагору. Підвищення попиту спостерігалося вже минулого тижня і триватиме до Великодня – пік закупівель українцями продуктів до свят. При цьому очікується здешевлення деяких продуктів, наприклад, яєць та овочів.

Також він зазначив, що деякі категорії овочів ближче до кінця травня також почнуть дешевшати, піде овочева продукція з відкритого ґрунту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щодо рекордно подорожчавої цибулі, то в травні вже побачимо «озиму» цибулю з відкритого ґрунту. З подальшим потеплінням у липні ціни ще впадуть, оскільки овочі в зимовий період подорожчали на 30%», – сказав експерт.

Водночас залишається проблема з овочами, спричинена тимчасовою частковою окупацією Херсонської та Запорізької областей.

«Традиційно у березні надходили овочі із Запоріжжя та Херсона. Швидко компенсувати тимчасову окупацію цих регіонів не вдасться через значну потребу в розмінуванні. За іншими групами продуктів ми бачимо достатню лінійку товарів внутрішнього виробництва», – вважає Марчук.

Нагадаємо, у період великодніх свят українцям слід чекати на традиційне подорожчання продуктів.

Цього року навесні на українських ринках та в магазинах суттєво здорожчали овочі. Збільшення цін зумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше «Главком» дізнався, що салат зі свіжих овочів обійдеться українцям дорожче, аніж шматок свинячого стейка.

Також повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.