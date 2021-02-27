Стан Марилівського спиртзаводу повністю відповідає конкурсній документації, – ЗМІ

Покупець спиртзаводу досі не провів оплату за придбаний об'єкт

Додаткова перевірка Фонду державного майна не знайшла порушень при продажу

Аукціон з продажу активів Марилівського спиртового заводу пройшов прозоро та у повній відповідності до встановлених процедур. Претензії «СП Zernoff» щодо стануї Марилівського спиртзаводу не відповідають дійсності. Державний власник передав у приватну власність усі об'єкти, передбачені проведенням приватизаційного аукціону заводу.

Про це йдеться в матеріалі на порталі Delo.

Додаткова перевірка, проведена Фондом державного майна після приватизаційного аукціону, вказала на наявність всіх об'єктів, вказаних у переліку об'єктів продажу Марилівського спиртзаводу. Технічний стан приватизований об'єктів також відповідав вказаній приватизаційній пропозиції.

У матеріалі вказується, що молдовська компанія «СП Zernoff», яка перемогла на приватизаційному аукціоні, досі не провела оплату за придбаний об'єкт.

За словами авторів статті, перша хвиля приватизації об'єктів спиртової галузі має на меті отримання ліцензій на виробництво спирту. Майбутній інвестор сплачує 10% від вартості об'єкта напередодні проведення аукціону. Повна сума угоди сплачується через 2 місяці після проведення продажу об'єкту.

Окрім того, об'єкти майбутньої приватизації проходять ретельну перевірку та інвентаризацію всього майна, що належить даним підприємствам. Таким чином, більшість претензій інвестора не відповідають дійсності.

В ході демонополізації об'єктів спиртової галузі, було скасовано монополії «Укрспирту» на виробництво спирту в Україні. Таким чином, нові спиртзавод можуть виробляти спирт за ліцензією, починаючи з 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, аукціон з приватизації Марилівського спиртзаводу відбувся 12 листопада 2020 року. Переможцем аукціону стала молдовська компанія «СП Zernoff», яка запропонувала за лот 120 млн гривень. В ході кампанії з приватизації об'єктів спиртової галузі Фонд держмайна провів 20 аукціонів, що принесли понад 1,3 млрд гривень до державної скарбниці.