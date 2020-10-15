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    В Україні продали перший державний спиртзавод

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    <span>В Україні пустили з молотка перший державний спиртзавод</span> - В Україні продали перший державний спиртзавод
    В Україні пустили з молотка перший державний спиртзавод

    Раніше Немирівський завод виставили на аукціон майже за 50 млн грн, але, в підсумку, він був проданий за 55 млн грн

    В Україні з аукціону продали перше державне підприємство з виробництва спирту – Немирівський спиртзавод. Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна у четвер, 15 жовтня.

    Завод приватизували за 55,08 млн гривень, хоча стартова ціна становила 49,57 млн гривень. При цьому компанія-переможець була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні.

    Приватизація Немирівського заводу буде вважатися офіційно завершеною після підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку.

    Також має бути продаж ще двох державних об'єктів спиртової галузі:

    • Артемівський спиртзавод під Харковом;
    • ОвечацькийМПД (місце проведення діяльності) у Вінницькій області.

    Нагадаємо, що фонд держмайна продає перший спиртзавод.

    приватизація завод аукціон
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