В Україні продали перший державний спиртзавод



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В Україні пустили з молотка перший державний спиртзавод

Раніше Немирівський завод виставили на аукціон майже за 50 млн грн, але, в підсумку, він був проданий за 55 млн грн

В Україні з аукціону продали перше державне підприємство з виробництва спирту – Немирівський спиртзавод. Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна у четвер, 15 жовтня.

Завод приватизували за 55,08 млн гривень, хоча стартова ціна становила 49,57 млн гривень. При цьому компанія-переможець була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні.

Приватизація Немирівського заводу буде вважатися офіційно завершеною після підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку.

Також має бути продаж ще двох державних об'єктів спиртової галузі:



Артемівський спиртзавод під Харковом;

спиртзавод під Харковом; Овечацький МПД (місце проведення діяльності) у Вінницькій області.

Нагадаємо, що фонд держмайна продає перший спиртзавод.