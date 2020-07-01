Селяни на Волині влаштували терор сім’ї породілля, яку вбив коронавірус



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Жінка після пологів померла від коронавірусу

Жителі Топілля хвилюються, що родичі померлої «ходять по селу»

У Волинській області від ускладнень через коронавірус померла 39-річна породілля – мати п’ятьох дітей. Тепер родину померлої жінки тероризують селяни, вимагаючи, щоб ті не виходили з дому.

Про це у соціальних мережах повідомив керівник Підлозцівської ОТГ Микола Костюкевич.

Відомо, що покійну звати Ганна. Вона разом із родиною мешкала у селі Топілля, що на Волині.

«По питаннях, що родичі ходять по селі, то це не заборонено, якщо з дотриманням карантинних заходів, захисні маски, рукавички та інше, і якщо вони напряму не контактували з хворою. Всі родичі та контактуючи особи повідомлені про дотримання карантину відповідно до чинного законодавства. З домашніми проводяться всі заходи щодо їх самоізоляції до результатів тестів ПЛР. Щодо порядку на території громади по карантину, то я весь час прошу всіх вас дотримуватися заходів карантину. І на превеликий жаль не багато тих, хто прислухається і дотримується», - написав він.

Костюкевич також попросив жителів села «не збирати неправду по місцях, де кучкуєтесь»

Також керівник ОТГ просить селян бути толерантними, співчутливими, не панікувати та дотримуватися карантинних правил

«Скажіть будь - ласка, скільки ще можна говорити, щоб дійшло??? Скільки мені вас просити носити маски в громадських місцях? Скільки раз мені вас просити не ходити зайвий раз в місця скупчення людей? Скільки ще раз вам сказати, що в магазин без маски не заходити?», - наголошує Костюкевич.

Напередодні Главком писав, що на Волині від Covid-19 померла породілля: без мами лишилося п’ятеро дітей. Коронавірус у 39-річної жінки, яка приїхала народжувати до Луцька, виявили після пологів і одразу перевели її до Волинської обласної клінічної лікарні. 28 червня жінка померла. Новонароджена дівчинка наразі перебуває у відділенні дитячої реанімації Луцького клінічного пологового будинку з позитивною динамікою. Коронавірус у неї не підтверджено.