За півроку вінничани перерахували майже 4 млрд грн ЄСВ



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У податковій Вінницької області звітують за перше півріччя

За перше півріччя 2020 року, з січня по червень платники регіону перерахували до спецфондів 3 мільярди 574,5 мільйон гривень єдиного внеску при індикативному показнику 3 мільярди 496,7 мільйонів гривень.

Про це інформує в.о. начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Олег Мартинюк.

За його словами, роботодавці Вінниччини у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року сплатили з початку звітного року на 153,5 мільйони гривень або на 4,5 відсотків більше.

У Вінницькій облдержадміністрації додають, що станом на 01.07.2020 року загальна кількість платників єдиного внеску складає 145 475 осіб, в тому числі: юридичних – 35 683, фізичних – 109 792. У порівнянні з їх кількістю на початок звітного року ця цифра зросла на 2 861 платників, або на 2,0 %.