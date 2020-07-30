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    За півроку вінничани перерахували майже 4 млрд грн ЄСВ

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    За півроку вінничани перерахували майже 4 млрд грн ЄСВ

    У податковій Вінницької області звітують за перше півріччя

    За перше півріччя 2020 року, з січня по червень платники регіону перерахували до спецфондів 3 мільярди 574,5 мільйон гривень єдиного внеску при індикативному показнику 3 мільярди 496,7 мільйонів гривень.

    Про це інформує в.о. начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Олег Мартинюк.

    За його словами, роботодавці Вінниччини у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року сплатили з початку звітного року на 153,5 мільйони гривень або на 4,5 відсотків більше.

    У Вінницькій облдержадміністрації додають,  що станом на 01.07.2020 року загальна кількість платників єдиного внеску складає 145 475 осіб, в тому числі: юридичних – 35 683, фізичних – 109 792. У порівнянні з їх кількістю на початок звітного року ця цифра зросла на 2 861 платників, або на 2,0 %.

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