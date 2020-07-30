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    Економіка та фінанси

    Де в Україні платять більше? Регіони-лідери за розміром середньої зарплати

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    <span id="docs-internal-guid-36c69dd6-7fff-b549-73bc-60a1fc992d37"><span>Середня заробітна плата у Києві є більшою від наступної за нею середньої зарплати в Донецькій області на 3948 гривень</span></span> - Де в Україні платять більше? Регіони-лідери за розміром середньої зарплати
    Середня заробітна плата у Києві є більшою від наступної за нею середньої зарплати в Донецькій області на 3948 гривень

    У Києві середня зарплата на 6889 гривень більша, ніж у Чернівецькій області

    У Дніпропетровській, Київській, Донецькій областях та в місті Києві середня зарплата перевищує загальнодержавний показник. Такий висновок можна зробити з опублікованого Держстатом звіту про заробітну плату штатних працівників по регіонах у червні 2020 року. 

    Відповідно до звіту, середній показник зарплати в Україні в червні цього року становить 11579 гривень, що 2,5 разу вище за встановлену законом мінімальну зарплату. Червневий показник середньої зарплати на 1037 гривень вищий, ніж у травні. Загалом, проти червня минулого року середня зарплата виросла на 7.5%. 

    Лідерами за розміром середньої зарплати у червні стали наступні адміністративні одиниці (гривень на місяць): 

    • м. Київ – 16393
    • Донецька область – 12445
    • Київська область – 11795
    • Дніпропетровська область – 11655

    Середня заробітна плата у Києві є більшою від наступної за нею середньої зарплати в Донецькій області на 3948 гривень. 

    До областей з найменшим показником середньої зарплати за червень цього року потрапили (гривень на місяць): 

    • Кіровоградська область – 9738
    • Тернопільська область – 9625
    • Чернігівська область – 9621
    • Волинська область – 9615
    • Херсонська область – 9586
    • Чернівецька область –  9504

    Середній показник у Чернівецькій області менший від загальнодержавного на 2075 гривень, а з містом Києвом розрив у середній зарплаті становить 6889 гривень. Найбільший ріст показника до середньої зарплати у травні 2020 року бачимо у Івано-Франківській області, де середня зарплата у червні більша на 21,6%. 

    Загалом, до червня 2019 року ріст середньої зарплати спостерігається у всіх областях, окрім Донецької. Тут середня зарплата у червні 2020 на 0,3% менша, ніж у червні 2019 року. 

    Нагадаємо, що Кабміном передбачається підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня – до 5 000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6 000 грн, а з 1 липня 2021 року – 6 500 грн.

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    Київ економіка зарплата мінімальна заробітна плата Держстат статистика Волинська область Україна Чернівецька область
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