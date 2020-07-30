Де в Україні платять більше? Регіони-лідери за розміром середньої зарплати



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Середня заробітна плата у Києві є більшою від наступної за нею середньої зарплати в Донецькій області на 3948 гривень

У Києві середня зарплата на 6889 гривень більша, ніж у Чернівецькій області

У Дніпропетровській, Київській, Донецькій областях та в місті Києві середня зарплата перевищує загальнодержавний показник. Такий висновок можна зробити з опублікованого Держстатом звіту про заробітну плату штатних працівників по регіонах у червні 2020 року.

Відповідно до звіту, середній показник зарплати в Україні в червні цього року становить 11579 гривень, що 2,5 разу вище за встановлену законом мінімальну зарплату. Червневий показник середньої зарплати на 1037 гривень вищий, ніж у травні. Загалом, проти червня минулого року середня зарплата виросла на 7.5%.

Лідерами за розміром середньої зарплати у червні стали наступні адміністративні одиниці (гривень на місяць):

м. Київ – 16393

Донецька область – 12445

Київська область – 11795

Дніпропетровська область – 11655

Середня заробітна плата у Києві є більшою від наступної за нею середньої зарплати в Донецькій області на 3948 гривень.

До областей з найменшим показником середньої зарплати за червень цього року потрапили (гривень на місяць):

Кіровоградська область – 9738

Тернопільська область – 9625

Чернігівська область – 9621

Волинська область – 9615

Херсонська область – 9586

Чернівецька область – 9504

Середній показник у Чернівецькій області менший від загальнодержавного на 2075 гривень, а з містом Києвом розрив у середній зарплаті становить 6889 гривень. Найбільший ріст показника до середньої зарплати у травні 2020 року бачимо у Івано-Франківській області, де середня зарплата у червні більша на 21,6%.

Загалом, до червня 2019 року ріст середньої зарплати спостерігається у всіх областях, окрім Донецької. Тут середня зарплата у червні 2020 на 0,3% менша, ніж у червні 2019 року.

Нагадаємо, що Кабміном передбачається підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня – до 5 000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6 000 грн, а з 1 липня 2021 року – 6 500 грн.