Швидка допомога працюватиме по-новому. Міністр Степанов розповів про зміни



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Принципу екстериторіальності планується запровадити до кінця цього року, - МОЗ

Принцип екстериторіальності дозволить медикам здійснювати виїзди на найближчі виклики без прив’язки до області, - Степанов

Швидка допомога у своїй роботі керуватиметься принципом екстериторіальності, що дозволить медикам здійснювати виїзди на найближчі виклики без прив’язки до області. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на щоденному брифінгу у четвер, 30 липня.

Степанов зазначив, що Міністерство охорони здоров’я України планує запровадити у роботі екстреної медичної допомоги принцип екстериторіальності вже цього року.

«Питання, яке ми хочемо завершити цього року, це запровадження принципу екстериторіальності. Що він означає? У випадку, якщо машина швидкої допомоги знаходиться поруч з іншою областю, вона зможе виїжджати туди та надавати медичну допомогу», - сказав він.

За словами міністра, наразі розроблено чіткий алгоритм роботи екстреної медичної допомоги за принципом екстериторіальності.

«Практично у всіх автомобілях екстреної медичної допомоги встановлені GPS навігатори, які дозволять диспетчеру направляти на виклик найближчу «карету швидкої» без прив’язки до області. Ця система опрацьована уже в багатьох областях. І там, де вона на повну запрацювала, ми бачимо суттєве зменшення часу доїзду на відповідний виклик», - резюмував очільник МОЗ.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що незабаром в силу вступлять нові алгоритми надання громадянам екстреної медичної допомоги. Хворих поділять на чотири категорії, це і визначатиме швидкість реагування співробітників екстреної медичної допомоги на виклик.

Також у МОЗ повідомили, що тариф на виклик бригади екстреної медичної допомоги підвищили з 112 гривень до 163 гривень.