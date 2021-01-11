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    Біткоїн обвалився після серії рекордів

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    Капіталізація Bitcoin, яка вчора становила $700 млрд, вже впала до&nbsp;$570 млрд - Біткоїн обвалився після серії рекордів
    Капіталізація Bitcoin, яка вчора становила $700 млрд, вже впала до $570 млрд
    Фото з відкритих джерел

    За останні 24 години вартість Bitcoin знизилася на 22%

    Вартість головної криптовалюти світу Bitcoin сьогодні, 11 січня, впала нижче $31 тисяч (дані оновлено).

    Станом на 18:18 криптовалюта торгується на рівні $30,66 тис. за один Bitcoin.

    За останні 24 години вартість Bitcoin знизилася на 22%, а зі свого п’ятничного історичного максимуму у майже $42 тис. криптовалюта втратила понад $10 тис.

    Капіталізація Bitcoin, яка вчора становила $700 млрд, вже впала до $570 млрд, підрахував CoinDesk.

    При цьому капіталізація усіх криптовалют, яка перевищувала $1 трлн, впала до $846 млрд, повідомляє Coinmarketcap.

    Дані, надані аналітичною фірмою CryptoQuant, свідчать про те, що продаж майнерів сприяв падінню цін, повідомляє CoinDesk

    Джоел Крюгер, валютний стратег LMAX Digital, заявив, що ринок був сильно перекуплений і потребує здорової корекції.

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    Вартість Bitcoin суттєво зростала протягом грудня. За 2020 рік біткойн подорожчав приблизно в три рази.

    У JPMorgan Chase прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути $146 тис., якщо інвестори переведуть інвестиції з золота у криптовалюту.

    Динаміка торгів Bitcoin на найбільшій у світі криптобіржі Binance.

    Теги: інвестиції ринок Біткоїн криптовалюта
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