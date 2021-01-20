Українські нардепи володіють криптовалютами на суму понад $200 млн: хто і скільки

Криптовалюта Bitcoin з жовтня 2020 року до січня 2021 року зросла з $12,8 тис. – до $37,1 тис

Найпопулярнішою криптовалютою серед народних депутатів України є Bitcoin

Депутати Верховної Ради володіють криптовалютами на загальну суму $200 млн. За курсом НБУ на 19 січня це 5,7 млрд грн. Такі дані випливають з декларацій народних депутатів за 2019 рік, які проаналізував БізнесЦензор.

Криптовалюта Bitcoin з жовтня 2020 року до січня 2021 року зросла з $12,8 тис. – до $37,1 тис. Ріст спричинив небачений попит на Bitcoin в усьому світі. Такий приріст вартості криптовалюти зробив багатьох мільйонерами.

Українці також не стоять осторонь від цього тренду. В криптовалюти інвестують тисячі громадян, в тому числі і депутати Верховної Ради. Пять-сім років тому вони інвестували десятки тисяч гривень, які сьогодні зробили їх доларовими мільйонерами і мільярдерами.

Депутати Верховної ради володіють криптовалютами на загальну суму $201 млн. За курсом НБУ на 19 січня (28,19 грн/$) - це 5,7 млрд грн. Такі дані випливають з декларацій народних депутатів за 2019 рік, які проаналізував БізнесЦензор.

За минулий 2020 рік депутати ще не подавали декларації, однак вони зобов'язані відображати зміну їхнього майнового стану в поточних деклараціях. Тому дані про володіння народними обранцями криптовалютами – актуальні.

Найпопулярнішою криптовалютою серед народних депутатів України є Bitcoin, який знаходиться на першому місці за вартістю (1 BTC на 19.01 коштував $37,1 тис).

Друга за популярністю криптовалюта у Верховній Раді – Ethereum. Вона продається по $1,415 з одиницю.

Серед депутатів зустрічаються також ті хто зберігає свої гроші в більш екзотичних криптовалютах, наприклад: Bitcoin Cash ($528/за одиницю, Monero ($156/одиницю) та Litecoin ($162/одиницю).

Звертаємо увагу, що волатильність валют надзвичайно велика і курси змінюються щосекунди на кілька доларів в різні сторони, а тому оцінка вартості «крипти» народних депутатів в гривні, або доларах США буде відрізнятися на момент прочитання тексту.

Найбільшим власником криптовалюти у Верховній Раді є Анатолій Урбанський – член депутатської групи «За Майбутнє», значну частину якої контролює Ігор Коломойський.

Анатолій Урбанський задекларував по 4562 Bitcoin та Bitcoin Cash. Останню криптовалюту він придбав 1 серпня 2017 року за 21,1 млн грн. Коли Анатолій Урбанський придбав Bitcoin – невідомо, але витратив він на це 735 млн грн.

З того часу інвестиція нардепа зросла у кілька разів – до 4,45 млрд грн ($160 млн).

Його брат, колишній народний депутат, а зараз помічник керівника Одеської обласної ради, Олександр Урбанський також володіє криптовалютою. Він задекларував 5328,12 Bitcoin та 5328 Bitcoin Cash, які на момент написання коштували $197,6 млн та $2,8 млн відновдіно. Bitcoin Cash Олександр придбав, як і його брат, 1 серпня 2017 року за 26,4 млн грн. Коли він придбав Bitcoin – також невідомо. Покупка 5328,12 BTC обійшлася йому в 920,4 млн грн.

Інвестиція виправдала себе, адже ріст становив більш як в п'ять разів і на 19 січня 2021 року вартість обох криптовалют оцінювалася в 5,651 млрд грн.

Син депутатів з ОПЗЖ Юрія Солода та Наталії Королевської – Ростислав Солод, якого батьки прилашували депутатом Краматорської міської ради від ОПЗЖ, задекларував 185 000 одиниць криптовалюти Monero, яка на 19 січня коштувала $28,8 млн (або 813 млн грн). Криптовалюту він придбав в грудні 2015 року за 1,622 млн грн. На той момент йому було 14 років і саме тому ми включили його в цей перелік, оскільки на момент придбання Ростислав Солод не був повнолітнім і здійснював покупку за рахунок батьків.

Депутат «Слуги народу» Олег Бондаренко задекларував 80 Bitcoin, які він придбав в жовтні 2013 року за 70 тис. грн. Зараз його криптовалюта оцінюється в $2,97 млн, або в 86,7 млн грн.

Бондаренко – голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Батько дружини президента – Володимир Кияшко працює помічником Бондаренка на громадських засадах. У 2019 році, як повідомляли «Наші гроші», Олег Бондаренко під виглядом збереження лісів протягнув через Раду вирубку Карпатських лісів.

Криптовалюти на $2 млн задекларував депутат ОПЗЖ Віктор Чорний. В жовтні 2013 року він придбав 56 Bitcoin за 64000 грн. Зараз його інвестиція зросла до 58 млн грн.

Чорний – власник ТОВ «Детективна охоронна компанія «Шторм», що надає послуги охорони куму президента РФ Володимира Путіна – Віктору Медведчуку та його оточенню.

Депутат Гео Лерос, який останнім часом займається викриттям корупції в оточенні президента Зеленського, володіє 49 одиницями Bitcoin, які на 19 січня коштували $1,817 млн (51,2 млн грн). Окрім того, йому належить 356 одиниць криптовалюти Ethereum – 356 од на $509 тис (14,3 млн грн).

«Слузі народу» Дмитру Гуріну належить 42 Bitcoin. Коли він став власником «крипти» – невідомо, однак вартість покупки становила - 7,142 млн грн. Зараз його інвестиція оцінюється в 44 млн грн. Гуріна пов'язують із забудовником Андрієм Вавришем.

Його колега по партії і голова правління «Інтернет Асоціації України» – Олександр Федієнко в березні 2013 року став власником 36 Bitcoin за 19 тис. грн. Зараз його криптовалюта оцінюється в 37,6 млн грн.

На чотири біткоіна менше у іншого «слуги» – Олександра Маріковського. Йому належить 32 Bitcoin на 33,4 млн грн.

Олександр Воронько зі «Слуги народу» має на своєму рахунку 15 Bitcoin, які він придбав в травні 2016 року за 155 тис грн. Зараз це – 15,7 млн грн. Як пише Чесно, Воронько – підприємець, займається реалізацією проектів в ІТ-сфері. Засновник Інстант Фудс Груп і ТОВ «Агротрейд груп».

Ще один «слуга» – Олексій Устенко інвестував відразу в три криптовалюти, на його рахунку: 10 Bitcoin (зараз коштують 10,5 млн грн), 15 одиниць Ethereum (0,6 млн грн) – 15 та 6 Litecoin (27,7 тис грн). Bitcoin він придбав в квітні 2016 року за 109 тис грн, Ethereum – у липні 2017 року за 86 тис грн, тоді ж і Litecoin – за 7,8 тис грн.

Найменше криптовалюти в голови партії «Голос» Кіри Рудик – 31,7 Ethereum на 1,3 млн грн та 1,006 Bitcoin – на 1 млн грн.

Як повідомлялося 11 січня, біткоїн обвалився після серії рекордів.