Проєкт е-гривня відновлюється: Україна заявила про розробку цифрової валюти

В Україні влітку 2019 року Нацбанк здійснив пілотний випуск електронних гривень – їх тоді тестували на співробітниках відомства

Мінцифри підписало меморандум із фінансовою організацією SDF

Міністерство цифрової трансформації України та неприбуткова організація Stella Development Foundation (SDF), яка працює у сфері криптовалют, підписали меморандум про співпрацю. У його межах сторони працюватимуть над впровадженням віртуальних активів і цифрової валюти в Україні.

Меморандум уклали ще 28 грудня, а офіційно SDF почне роботу в Україні в січні 2021-го, повідомила в понеділок, 4 січня, пресслужба організації.

Документ передбачає такі сфери співпраці українського уряду й SDF, як розробка ринку віртуальних активів в Україні та підтримка пов’язаних із ним проєктів, а також сприяння створенню цифрової валюти Національного банку України.

Віртуальні активи – це будь-які активи, що мають цифрове вираження, систему обігу та визначення і вільно торгуються на ринку. Найбільш відомими прикладами віртуальних активів є криптовалюти.

SDF була заснована у 2014 році для підтримання діяльності мережі фінансових товарів і послуг на основі технології блокчейн Stellar. У ній нині беруть участь десятки фінансових установ, а її користувацька база становить понад 4,7 мільйона людей.

Цифрова валюта – це фактично електронні аналоги звичайних грошей. На відміну від криптовалют, які існують у децентралізованих мережах, цифрові валюти видаються й контролюються центробанками. Цифрові валюти не відносять до віртуальних активів.

Наразі свої цифрові валюти розробляють Китай, Швеція, Маршалові й Багамські острови та ще деякі країни.

В Україні влітку 2019 року Нацбанк здійснив пілотний випуск електронних гривень – їх тоді тестували на співробітниках відомства. У своєму звіті за той же рік регулятор згадував про можливість створення електронної гривні за прикладом Stella. Ексголова НБУ Яків Смолій в лютому 2020 року заявив, що установа готова до запуску е-гривні, однак спершу там прагнуть впевнитися, що цей випуск не порушить тенденції до повільного зростання цін в Україні.