Субсидія на комуналку вигідніша за пільгу, - Мінсоцполітики



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Музиченко: середній розмір пільги у листопаді становив майже 800 грн на одного пільговика, якщо говоримо про одержувачів субсидій, то це майже 1200 грн на одну сім’ю

У більшості випадків отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг більш вигідно, ніж користуватися пільгою на оплату цих послуг. Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

«Наразі завершено нарахування за листопад. Ми маємо проміжні результати. І власне на сьогодні відбувається процедура виплати субсидій і пільг, зокрема, у готівковій формі. Якщо говорити про кількісні показники, то можемо сказати, що середній розмір пільги у листопаді становив майже 800 грн на одного пільговика. Якщо говоримо про одержувачів субсидій, то це майже 1200 грн на одну сім’ю, яка одержує відповідно субсидію. Таким чином, можемо сказати, що в більшості випадків отримувати субсидію більш вигідно і розмір соціальної підтримки більший», - сказав Музиченко.

Заступник міністра соцполітики пояснив, що це насамперед пов’язано з тим, що «основна маса одержувачів пільг має достатньо невисокий відсоток знижки, тобто це приблизно 25-50%».

Як повідомлялось, з листопада пільги й субсидії не вноситимуть у платіжки.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2019 року розпочалася монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.



