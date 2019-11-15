Люди почали краще жити? У «Слузі народу» пояснили, чому кількість отримувачів субсидій різко зменшилася



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Третьякова стверджує, що наразі «напруження з субсидіями немає»

«Людина не хоче отримувати більшу зарплату, бо… втратить субсидію»

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова визнала, що у Києві різко зменшилася кількість наданих субсидій, тому що «люди почали отримувати більше доходів».

Про це Третьякова сказала в інтерв’ю «Главкому».

За словами голови парламентського комітету, за останній рік фонд заробітної плати зростав майже удвічі швидше, ніж інфляційні процеси.

«Я знаю, що останні півтора місяця міністерка соціальної політики активно їздила регіонами, переглядала, яким чином монетизувати ці виплати. Тому я не бачу якихось ознак погіршення, що когось будуть обділяти, дискримінувати. Та існує навпаки тенденція, коли людина не хоче отримувати більшу зарплату тому, що вона втрачає субсидію», - запевняє депутатка.

Третьякова стверджує, що наразі «напруження з субсидіями немає».

«До мене скарги не надходять і до наших народних депутатів також та і опалювальний сезон тільки-но розпочався. Якщо будуть скарги, то всі вони будуть тут у Комітеті з питань соцполітики і у мажоритарників», - вважає депутатка.

Третьякова пояснює, що наразі нова влада хоче повернути податки у родини домогосподарств. «Нині є велика дискусія щодо розміру прожиткового мінімуму. Думаю, за кілька тижнів буде готовий закон, що відв’яже від прожиткового мінімуму купу економічних величин. Ми ж хочемо прожитковий мінімум прив’язати до неоподатковуваного мінімуму на кожного члена домогосподарства. Тобто, ми хочемо, щоби годувальник отримував ці кошти не у вигляді субсидій. Аби він самостійно визначав, чи йому купувати одяг чи опалювати житло», - говорить голова парламентського комітету.

Третьякова наголошує, що зараз докорінно перезавантажується вся держава.

«Помилка попередньої влади полягала в тому, що вони за пріоритети брали точкові реформи – Національної поліції, чи банківської реформи. А воно так не працює, вони не вписалися у структуру нашого життя. Бо тут треба змінювати усе», - стверджує депутатка.

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