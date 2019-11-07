З листопада пільги й субсидії не вноситимуть у платіжки



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Віталій Музиченко: пільговик, який отримує кошти готівкою, має самостійно забезпечити оплату комунальних послуг з урахуванням розміру пільги, яку він отримав готівкою

Віталій Музиченко: Пільговики з листопада отримуватимуть платіжки із повною сумою за спожиті житлово-комунальні послуги

Пільговики з листопада отримуватимуть платіжки із повною сумою за спожиті житлово-комунальні послуги - без урахування пільг і субсидії. На цьому наголосив під час брифінгу заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, повідомляє «Укрінформ».

«Я хотів би звернути увагу на наступне: починаючи з платіжок за жовтень, всі пільговики, як і субсидіанти раніше, будуть отримувати повний розмір платіжки без урахування пільг і субсидій. Паралельно з цим відповідні кошти будуть перераховуватися або на їхній обліковий запис в Ощадному банку, або на той банк (інший - ред.) чи «Укрпошту», якщо вони виявили бажання і звернулися до органу соцзахисту щодо отримання відповідних виплат у готівковій формі», - заявив Музиченко.

Далі, пояснив він, пільговик, який надав інформацію про номер мобільного телефону, щомісячно від банку отримуватиме смс-повідомлення про те, яка сума пільги йому нарахована, і яким чином відбулися взаєморозрахунки між банком і постачальниками послуг.

«Хотів би звернути увагу, що і пільги, і субсидії, як правило, покривають тільки частину платежу. Тобто, в даному випадку ці соціальні гарантії базуються на тому, що частину платежу оплачує держава у вигляді пільги або субсидії, частину платежу оплачує власне споживач. Тому пільговик, який отримує кошти готівкою, має самостійно забезпечити оплату комунальних послуг з урахуванням розміру пільги, яку він отримав у готівковому вигляді», - додав заступник міністра соцполітики.

Музиченко нагадав, що в минулому році набув чинності закон про житлово-комунальні послуги, згідно з яким у 2019 році Україна має перейти до надання пільг та субсидій у грошовій формі безпосередньо громадянам.

«Перший крок в цьому напрямку було здійснено ще на початку 2019 року, коли ми перейшли до надання субсидій у грошовій формі. Наразі відбувається другий етап відповідної реформи - це забезпечення переходу до надання уже власне пільг у грошовій формі», - підкреслив заступник міністра.

Як повідомлялось, в Україні з 1 жовтня 2019 року розпочалася монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.