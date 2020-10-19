Про гроші і великі гроші. Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора відстояв 1 млрд грн у справі «Приватбанку»



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Офіс генпрокурора продовжить боротись за збереження цих коштів в Печерському районному суді, куди було передано цю справу, - генпрокурор

Офіс генерального прокурора відстояв у Верховному Суді 1 мільярд гривень активів держави у справі АТ КБ «Приватбанк» та фактично попередив вибуття ще 28 мільярдів гривень за аналогічними позовами. Про це написала у Facebook Ірина Венедіктова.

За словами Венедіктової, Офіс генпрокурора «продовжить боротись за збереження цих коштів в Печерському районному суді, куди було передано цю справу».

«Нагадаю, мова йде про депозити осіб, які підпали під ознаки пов’язаних з банком. Кошти у ході націоналізації «Приватбанку» були списані за загальноєвропейським механізмом «bail-in», щоб врегулювати неплатоспроможність фінустанови за рахунок внутрішніх джерел. Позивачі не полишають спроб їх відсудити», – написала Венедіктова.

Як повідомлялося 24 вересня, судовий позов Суркісів проти «Приватбанку» і рішення Печерського райсуду Києва на їхню користь викликає серйозне занепокоєння у європейських партнерів України.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного «Приватбанку» про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

3 вересня суддя Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже 165 млн дол.

7 вересня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який унеможливить стягнення 10 млрд грн з ПриватБанку на користь шести компаній, афілійованих з братами Суркісами.

8 вересня Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до АТ КБ «Приватбанк».