Суд заборонив «Цитрусу» користуватися торговою маркою та сайтом. Компанія відповіла

У компанії називають рішення суду «юридично нікчемним»

Господарський суд Києва заборонив групі компаній «Цитрус» користуватися низкою торгових марок, включаючи «Цитрус» та доменне ім'я citrus.ua. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці співвласник мережі «Цитрус» Геннадій Корбан.

Також суд заборонив «Укрпатенту» до набрання законної сили рішенням суду у цій справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру на зазначені торгові марки.

«Згідно з вердиктом суддів, сайт і домен компанії повинні бути заблоковані до вирішення спору по суті. Роздрібна мережа компанії зобов'язана припинити торгівлю під торговою маркою «Цитрус». Господарський суд також прийняв інші обмеження використання торгової марки», – зазначив Корбан.

За словами бізнесмена, історя конфлікту сягає 2020 року, коли із керуючих партнерів компанії, Григорій Топал, нібито, вирішив позбутися свого бізнес-партнера Дмитра Зінченка, та, начебто, рейдерським шляхом позбавив його права власності на половину корпоративних прав групи компаній «Цитрус».

Також Корбан нагадав, що 12 жовтня 2021 року Господарський суд Одеської області ухвалив рішення про визнання заборгованості у розмірі млрд грн компанії «Цитрус» перед третіми особами.

«Це свідчить про те, що корпоративний конфлікт продовжується. І в ньому рано чи пізно буде поставлено крапку та відновлено справедливість», – підсумував Корбан.

У свою чергу компанія «Цитрус» у коментарі Liga.net назвала вказаний позов нікчемним за низкою підстав, «включаючи те, що компанія, на яку було подано цей позов, не входить до групи компаній Цитрус».

У компанії додали, що група компаній «Цитрус» не використовує торгові марки, що фігурують у вищезазначеному позові.

«Також в черговий раз заявляємо, що, згідно з рішенням суду, Геннадій Корбан не володіє 50% частки ЗТ-Інвесту», – йдеться в коментарі.

У компанії додали, що наразі надали необхідні процесуальні документи для оскарження судового рішення та подали скарги на дії виконавця до правоохоронних органів, а також до Міністерства юстиції України.

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