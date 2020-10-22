Заборонена «Справа Василя Стуса»: видавництво надрукує ще 15 тисяч книжок



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Видавництво запустило в друк новий наклад книги «Справа Василя Стуса» Вахтанг Кіпіані

Видавництво та автор книги підготували «сюрприз» у наступному накладі

Видавництво Vivat надрукує ще 15 тисяч примірників книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», забороненої до розповсюдження через позов Віктора Медведчука.

Про це повідомила засновниця видавництва Юлія Орлова.

За її словами, другий наклад книги почали друкувати 21 жовтня, оскільки залишки першого тиражу були швидко розкуплені після рішення суду щодо заборони книги.

«Замовлення надходять постійно, тому зараз ми друкуємо 15 тисяч, а там подивимося», - написала видавчиня у Facebook.

Як повідомлялося, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу Медведчука.

Між іншим, того ж дня, 19 жовтня, люди кинулися до книгарень та онлайн-крамниць і скупили майже за годину всі примірники книги. А видавництво повідомило, що почне друкувати новий наклад.

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.