Відома торгова мережа здивувала споживачів своїм перейменуванням (фото)

У компанії вважають, що «Пчілка» це своєрідний баланс між назвою, що існувала і новим перейменуванням

Відома торгова мережа, яка донедавна працювала під російськомовною вивіскою «Пчелка», вирішила нарешті виконати закон про мову і змінити назву. Утім назва перетворилася на слово, яке надто ріже слух, – «Пчілка».

Як пояснили у компанії, від назви «Бджілка» довелося відмовитися ще на початку, оскільки вона була зареєстрована іншою компанією і не мали права її використовувати.

«Шість років ми пропрацювали в Україні маючи назву російською мовою – «Пчёлка» – чим часто засмучували наших лояльних покупців, отримували коментарі та побажання змінити назву на українську. Якийсь час ми шукали альтернативу та разглядали усі можливі варіанти для зміни.

На щастя українська мова має безліч відтінків та варіацій слів. Так словник синонімів Олекси Вусика дає нам такі варіанти слова бджола – бджілка, бджілонька, бджілочка, гудимка, гудимонька, гудимочка, джмола (лісова бджола), пташечка (у загадці), пчола, пчілка, пчілонька, пчілочка, чмола», – зазначається у повідомленні.

У компанії вважають, що «Пчілка» це найкращий варіант. «Пчілка – це своєрідний баланс між існуючою донині назвою, вимовою та семантичним значенням слова».

До слова, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

Раніше мовознавець Юрій Шевчук заявив, що закон про обов’язковість переходу на українську галузі обслуговування заслуговує на критику.