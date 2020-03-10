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    Економіка та фінанси

    Світові біржі пережили найгірший день із 2008 року

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    Світові біржі пережили найгірший день із 2008 року
    Фото: Reuters

    Глава Нью-Йоркської біржі: необхідна пауза, щоб оговтатися і по-новому поглянути на ситуацію

    Усі провідні світові біржі в понеділок, 9 березня, показали найгірші результати від часу глобальної кризи 2008 року. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    На Нью-Йоркській біржі торги в понеділок відкрилися падінням котирувань більш як на 7%. Це сталося після обвалу цін на нафту і різкого падіння котирувань на біржах у Європі і Азії. Відповідно до правил торгів, їх призупиняли на 15 хвилин. «Необхідна пауза, щоб оговтатися і по-новому поглянути на ситуацію», – сказала глава біржі Стейсі Каннінґем.

    Попри паузу, до кінця сесії падіння склало майже 8%. Це понад 2000 пунктів за індексом Dow Jones, який фінішував на рівні 23851 пункт.

    Котирування на біржі в Токіо впали на 5%, у Сіднеї – більш ніж на 7%. Європейські біржі втратили від 5,5% (швейцарський індекс SMI) до майже 8% (німецький DAX). Особливо страждають котирування акцій сировинних компаній.

    Ціни на нафту 9 березня впали на понад 30%. Пізніше падіння було частково відігране на 7%, але виявилося найбільшим з часів війни в Перській затоці в 1991 році.

    Як повідомлялось, основний індекс Гонконгської фондової біржі на відкритті торгів у вівторок зріс майже на 1% на тлі обвалу світових ринків і одночасно зростання вартості нафти марок Brent і WT.

    нафта ціни біржа
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