Біржі Гонконгу і Китаю відкрилися невеликим зростанням



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Біржі Гонконгу і Китаю відкрилися невеликим зростанням

Основні індекси фондових бірж Китаю на відкритті торгів показали незначне зростання

Основний індекс Гонконгської фондової біржі на відкритті торгів у вівторок зріс майже на 1% на тлі обвалу світових ринків і одночасно зростання вартості нафти марок Brent і WT.

Про це свідчать дані торгів.

Індекс Hang Seng виріс на 0,98% і склав 25285,68 пункту.

Основні індекси фондових бірж материкової частини Китаю на відкритті торгів показали незначне зростання.

Індекс Шанхайської фондової біржі SSE Composite зріс на 0,61% - до 2961,26 пункту, індекс Шеньчженьській фондовій біржі SZSE Component виріс на 0,87% і склав 11205,02 пункту.

Напередодні саудівська державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Саудівська Аравія планує збільшити видобуток нафти у квітні на відповідь щодо зриву угоди Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) з Росією.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і «не ОПЕК» будуть зняті. Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Експерти прогнозують, що на тлі паніки на нафтовому ринку, викликаної зривом угоди ОПЕК+ і різким падінням цін на нафту, котирування найближчим часом можуть знизитися до 20 доларів за барель.