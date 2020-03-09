Трамп порадів падінню цін на нафту



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Дональд Трамп схвалив падіння світових цін на нафту

Завдяки дешевій нафті, ціни на бензин падають, зазначив президент США

Обвал ринків і падіння цін на нафту стали можливими завдяки розбіжностям між Саудівською Аравією і Росією.

Про це написав президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter.

«Саудівська Аравія і Росія сперечаються щодо ціни і рівня видобутку нафти. Це, а також брехливі ЗМІ - причина падіння ринків», - заявив він.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Так Трамп додав, що «ціни на бензин падають, і це добре для споживачів».

Good for the consumer, gasoline prices coming down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Напередодні саудівська державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Саудівська Аравія планує збільшити видобуток нафти у квітні на відповідь щодо зриву угоди Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) з Росією.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і «не ОПЕК» будуть зняті. Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Експерти прогнозують, що на тлі паніки на нафтовому ринку, викликаної зривом угоди ОПЕК+ і різким падінням цін на нафту, котирування найближчим часом можуть знизитися до 20 доларів за барель.