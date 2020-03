Трамп порадів падінню цін на нафту

Завдяки дешевій нафті, ціни на бензин падають, зазначив президент США

Обвал ринків і падіння цін на нафту стали можливими завдяки розбіжностям між Саудівською Аравією і Росією.

Про це написав президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter.

«Саудівська Аравія і Росія сперечаються щодо ціни і рівня видобутку нафти. Це, а також брехливі ЗМІ - причина падіння ринків», - заявив він.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!