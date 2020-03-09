Біржі США почали день з падіння на 7%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо ж падіння складе 20%, Нью-Йоркська біржа на сьогодні закриється

Американські індекси продовжують падати на тлі обвалу цін на нафту

У понеділок, 9 березня, торги в США почалися з різкого падіння і вимушеної призупинки на тлі зриву угоди про видобуток нафти в рамках ОПЕК+, передає Bloomberg.

Так, індекс S&P 500 через чотири хвилини після початку торгів впав майже на 7%, після чого торги були припинені на певний час.

Ще одна 15-хвилинна пауза відбудеться, якщо акції змінять курс і збитки сягнуть 13%, повідомляє агентство.

Якщо ж падіння складе 20%, біржа на сьогодні закриється.

Крім того, на Нью-Йоркській фондовій біржі різко впали котирування цінних паперів російських компаній Veon, Мечел, Яндекс, МТС і Qiwi.

Напередодні саудівська державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Саудівська Аравія планує збільшити видобуток нафти у квітні на відповідь щодо зриву угоди Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) з Росією.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і «не ОПЕК» будуть зняті. Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.





Експерти прогнозують, що на тлі паніки на нафтовому ринку, викликаної зривом угоди ОПЕК+ і різким падінням цін на нафту, котирування найближчим часом можуть знизитися до 20 доларів за барель.