Світовий банк задоволений темпами економічного зростання України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аби зростати швидше, потрібно прискорювати темпи економічного росту – Кахконен

У Світовому банку задоволені темпами економічного зростання в Україні і очікують на результати розпочатих перетворень уже в найближчі місяці.

Про це розповіла директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

«Ми дуже задоволені, що темпи економічного зростання України почали прискорюватися і прогнозуємо, що вони збільшаться до 3,4%», – сказала Кахконен.

За її словами, Україна рухається в правильному напрямі.

Водночас, підкреслила вона, якщо Україна зможе утримати економічне зростання на рівні 3–4% на рік, їй знадобиться близько п’ятдесяти років для того, аби наздогнати нинішній рівень розвитку Польщі. Якщо темпи знову знизяться, то й цього часу не вистачить.

Кахконен вважає, що для того, аби зростати швидше, потрібно прискорювати темпи економічного росту.

«Але для цього знадобиться багато кропіткої роботи і реформ. Якщо з цієї точки зору дивитися на це питання, то ми також задоволені, – темп реформ прискорюється, нова влада має амбітні цілі та хороші ініціативи», – наголосила вона.

За її словами, насправді саме нинішній турборежим потрібен для того, щоб прискорити економічне зростання.

«Тому ми уважно слідкуємо за процесами і з нетерпінням чекаємо результатів розпочатих перетворень уже в найближчі місяці», – резюмувала директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.

Як повідомлялося, ЄБРР підписав с Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг.