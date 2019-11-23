  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Світовий банк задоволений темпами економічного зростання України

    • Розсилка
    Світовий банк задоволений темпами економічного зростання України

    Аби зростати швидше, потрібно прискорювати темпи економічного росту – Кахконен

    У Світовому банку задоволені темпами економічного зростання в Україні і очікують на результати розпочатих перетворень уже в найближчі місяці.

    Про це розповіла директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

    «Ми дуже задоволені, що темпи економічного зростання України почали прискорюватися і прогнозуємо, що вони збільшаться до 3,4%», – сказала Кахконен.

    За її словами, Україна рухається в правильному напрямі.

    Водночас, підкреслила вона, якщо Україна зможе утримати економічне зростання на рівні 3–4% на рік, їй знадобиться близько п’ятдесяти років для того, аби наздогнати нинішній рівень розвитку Польщі. Якщо темпи знову знизяться, то й цього часу не вистачить.

    Кахконен вважає, що для того, аби зростати швидше, потрібно прискорювати темпи економічного росту.

    «Але для цього знадобиться багато кропіткої роботи і реформ. Якщо з цієї точки зору дивитися на це питання, то ми також задоволені, – темп реформ прискорюється, нова влада має амбітні цілі та хороші ініціативи», – наголосила вона.

    За її словами, насправді саме нинішній турборежим потрібен для того, щоб прискорити економічне зростання.

    «Тому ми уважно слідкуємо за процесами і з нетерпінням чекаємо результатів розпочатих перетворень уже в найближчі місяці», – резюмувала директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.

    Читайте також: Коломойський заявив, що поверне «Приватбанк» найближчим часом.

    Як повідомлялося, ЄБРР підписав с Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг.

    ЄБРР Світовий банк Україна Приватбанк влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ