Коломойський заявив, що поверне «Приватбанк» найближчим часом



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Ігор Коломойський заявив, що поверне «Приватбанк» найближчим часом

МВФ знає, що «Приватбанк» буде повернутий мені найближчим часом, зазначив Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне у свою власність «Приватбанк» у найближчому майбутньому.

Про це він сказав в коментарі Kyiv Post.

За словами Коломойського, про його плани повернути «Приватбанк», який до грудня 2016 року був у його власності, знають в Міжнародному валютному фонді.

«Міжнародний валютний фонд знає, що «Приватбанк» буде повернутий мені найближчим часом», - заявив олігарх.

Він також додав, що йому невідомо, чому підконтрольний йому Нікопольський завод феросплавів викупив на рік оренду парковки перед головним офісом Приватбанку у Дніпрі. За його словами, завод справделиво вимагає «компенсації від Привату».

«Якщо «Приватбанк» продовжить так себе вести, я думаю, що працівники заводу можуть і зайти до Приватбанку», - сказав Коломойський, маючи на увазі, що робітники можуть штурмувати банк.

Видання відзначає, що Коломойський і раніше давав «нахабні заяви» в ЗМІ.

Раніше олишній народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що МВФ висунув Україні нову вимогу, без виконання якої відмовляється давати кредит. Йдеться про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам.

На думку Лещенка, таким чином МВФ намагається отримати гарантії, що бізнесмену Ігорю Коломойському не буде повернений Приватбанк.

«Ухвалення цього закону до канікул в МВФ, які почнуться перед католицьким Різдвом, і, відповідно, виділення Україні грошей до Нового року - під питанням. У парламенту залишилися два сесійних тижні у цьому році, останній сесійний день - 20 грудня», - зазначив екснардеп.

За словами Лещенка, в кулуарах влади обговорюється проєкт закону, який проходив узгодження в МВФ.

Як повідомлялось, прем'єрміністр України Олексій Гончарук 21 листопада заявив про те, що переговори з Міжнародним валютним фондом щодо укладання нової кредитної програми співпраці тривають у робочому порядку, сторони наблизилися до укладання нової угоди про співпрацю.

При цьому міністерка фінансів Оксана Маркарова наголосила, що Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.