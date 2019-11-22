ЄБРР підписав с Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг



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Олексій Гончарук взяв участь у Інвестиційному саміті країн-членів Східного партнерства, що відбувся у Лондоні Фото: Главком

Олексій Гончарук: Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності

Сьогодні, 22 листопада, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук взяв участь у Інвестиційному саміті країн-членів Східного партнерства, що відбувся у Лондоні. Під час нього глава українського Уряду підписав дві угоди про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо виділення Україні 900 млн євро на реконструкцію і будівництво нових доріг. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

«Повертаємось із Лондона з двома важливими документами на 900 млн євро на будівництво та реконструкцію доріг. А це 340 кілометрів у п‘яти областях. Підписав сьогодні Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком та Меморандум про порозуміння між Урядом та ЄБРР щодо спільної реалізації проекту. Обидва документи на суму по 450 млн євро — загалом 900 млн євро”, – повідомив Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр також розповів, на реалізацію яких саме інфраструктурних проектів будуть спрямовані вказані кошти.

«На реконструкцію траси Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова. Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності», – підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр України представив нового очільника «Укравтодору» – ним став народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Кубраков. За словами Гончарука, таке кадрове рішення пов'язане з тим, що у наступному році Україна багато витрачатиме на ремонт українських доріг, а для цього «Укравтодору» потрібен професійний і чесний керівник.