Росія намагалася підставити Україну в питанні втручання у вибори США, – The New York Times



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Американські спецслужби вважають, що в міру наближення президентської кампанії в США Москва «може подвоїти зусилля»

Росія в ході спецоперації намагалася перекласти провину за втручання у вибори США в 2016 році на Україну. Американська розвідка переконана, що з 2017 року росіяни поширюють суміш вже спростованих конспіративних теорій разом з реальними фактами для того, щоб навести на думку, що Київ, а не Москва, відповідальний за зломи комп’ютерів Демократичної партії і інші спроби втручання.

Як повідомляє The New York Times, в США вважають, що оскільки до України були претензії щодо втручання у вибори, то спецоперація росіян вдалася. При цьому американські спецслужби вважають, що в міру наближення президентської кампанії в США Москва «може подвоїти зусилля».

Звинувачення на адресу Києва ґрунтуються на заявах усього декількох українців, які відкрито критикували Трампа в 2016 році. Однак ця критика – лише «точкові удари в порівнянні з втручанням Москви», коли Путін наказав військовим і розвідувальним органам проводити широку кампанію впливу на американські вибори.

Згідно з інформацією, спецслужби РФ передавали певну інформацію «впливовим росіянам і українцям, які використовували низку посередників (олігархи, бізнесмени і їх партнери) – щоб донести до американських політиків і навіть деяких журналістів, які, ймовірно, не знали про походження цих матеріалів».

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скаржився колишньому спецпредставникові Державного департаменту США Курту Волкеру на можливе втручання в американські вибори в 2016 році з боку України.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку процедури імпічменту президента США. Документ встановлює процедуру відкритих слухань, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, та встановлює відповідні права для президента і його захисника.

Крім того, Держдепартамент погодився опублікувати документи, пов’язані з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані і з політикою адміністрації США щодо України. Йдеться про листування Джуліані з деякими радниками державного секретаря Майка Помпео, зокрема текстові повідомлення, листування в месенджерах, електронні листи і записи в календарі. Документи планують опублікувати до 22 листопада.