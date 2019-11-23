Йованович відмовлялась вішати портрет президента в посольстві в Києві, – Трамп



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Президент США Дональд Трамп

Трамп звинуватив експосла в Україні Йованович у відмові повісити в посольстві його портрет

Президент США Дональд Трамп звинуватив експосла в Україні Марі Йованович у тому, що вона упродовж щонайменше року відмовлялася вішати у посольстві в Києві його офіційний портрет.

Про це Трамп сказав у ефірі телеканалу Fox News, передає «Голос Америки».

«Вона – не янгол. Цей посол, про яку говорять, що вона така чудова, не хотіла вішати мій портрет в посольстві. Вона не хотіла його вішати. Багато з того, що вона робила, мені не подобалося», – сказав Трамп.

Натомість представник юридичної команди Йованович заявив телерадіомережі CBS, що посольство повісило портрети Трампа, віце-президента Майка Пенса а також Держсекретаря США Майка Помпео «щойно вони надійшли з Вашингтона».

У 2017 році видання The Washington Post писало про затримки з доставкою портретів президента США Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса для демонстрації на території будівель федерального уряду США. Видання пов’язувало затримку з тим, що Трамп і Пенс на той час не провели офіційні фотосесії.

Як повідомлялося, посол США при ЄС Гордон Сондленд прибув до Палати представників у середу зранку для свідчень у справі щодо імпічменту президента, зокрема щодо так званого «тіньового каналу» дипломатії Трампа на українському напрямі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив те, що держсекретар Майк Помпео може піти у відставку у зв’язку з балотуванням в Сенат від штату Канзас у 2020 році.