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    Економіка та фінанси

    Світовий банк виділить $12 млрд на боротьбу з коронавірусом

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    У Світовому банку готуються змінити пріоритети своєї роботи - Світовий банк виділить $12 млрд на боротьбу з коронавірусом
    У Світовому банку готуються змінити пріоритети своєї роботи

    Кошти виділяються на те, щоб допомогти країнам-членам Світового банку вжити ефективних заходів у відповідь на коронавірус і там, де це можливо, послабити його наслідки

    Державам-членам Світового банку виділить 12 млрд доларів на боротьбу з поширенням коронавірусу і на подолання економічних наслідків епідемії цього вірусу.

    Про це йдеться в пресрелізі Світового банку.

    «Кошти виділяються на те, щоб допомогти країнам-членам Світового банку вжити ефективних заходів у відповідь на коронавірус і там, де це можливо, послабити його трагічні наслідки», - йдеться в опублікованому документі.

    Також повідомляється, що частину коштів - 2,7 млрд дол. - виділять через Міжнародний банк реконструкції та розвитку, ще 1,3 млрд дол. - через Міжнародну асоціацію розвитку, а також 6 млрд дол. - через Міжнародну фінансову корпорацію.

    У Світовому банку також готуються змінити пріоритети своєї роботи і перерозподілити 2 млрд дол. відповідно до більш актуальних економічних викликів.

    Рішення про надання коштів країнам із загального пакета в 12 млрд дол. у Світовому банку обіцяють ухвалити якомога оперативніше, в найкоротші терміни.

    Як відомо, в останній тиждень лютого 2020 року через паніку, викликану коронавірусом, фінансові ринки у світі втратили щонайменше 5 трлн дол.

    До слова, Конгрес США проголосував за виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.

    Раніше Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

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