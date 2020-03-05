Світовий банк виділить $12 млрд на боротьбу з коронавірусом



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У Світовому банку готуються змінити пріоритети своєї роботи

Кошти виділяються на те, щоб допомогти країнам-членам Світового банку вжити ефективних заходів у відповідь на коронавірус і там, де це можливо, послабити його наслідки

Державам-членам Світового банку виділить 12 млрд доларів на боротьбу з поширенням коронавірусу і на подолання економічних наслідків епідемії цього вірусу.

Про це йдеться в пресрелізі Світового банку.

«Кошти виділяються на те, щоб допомогти країнам-членам Світового банку вжити ефективних заходів у відповідь на коронавірус і там, де це можливо, послабити його трагічні наслідки», - йдеться в опублікованому документі.

Також повідомляється, що частину коштів - 2,7 млрд дол. - виділять через Міжнародний банк реконструкції та розвитку, ще 1,3 млрд дол. - через Міжнародну асоціацію розвитку, а також 6 млрд дол. - через Міжнародну фінансову корпорацію.

У Світовому банку також готуються змінити пріоритети своєї роботи і перерозподілити 2 млрд дол. відповідно до більш актуальних економічних викликів.

Рішення про надання коштів країнам із загального пакета в 12 млрд дол. у Світовому банку обіцяють ухвалити якомога оперативніше, в найкоротші терміни.

Як відомо, в останній тиждень лютого 2020 року через паніку, викликану коронавірусом, фінансові ринки у світі втратили щонайменше 5 трлн дол.

До слова, Конгрес США проголосував за виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом.

Раніше Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.