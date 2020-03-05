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    Конгрес США проголосував за виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом

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    За законопроєкт проголосували 415 конгресменів, проти висловилися лише двоє - Конгрес США проголосував за виділення $8,3 млрд на боротьбу з коронавірусом
    За законопроєкт проголосували 415 конгресменів, проти висловилися лише двоє

    Тепер документ передадуть на розгляд Сенату, а після цього на підпис президенту Дональду Трампу

    Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, згідно з яким на боротьбу з коронавірусом виділять 8,3 мільярдів доларів.

    Про це повідомляє CNN.

    За законопроєкт проголосували 415 конгресменів, проти висловилися лише двоє.

    Тепер документ передадуть на розгляд Сенату, а після цього на підпис президенту Дональду Трампу.

    Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавірусу.

    Трамп також повідомив, що Білий дім тісно співпрацює з Конгресом в роботі над прийняттям законопроєкту, який дозволить передати кошти для боротьби з коронавірусом владі штатів і округів. За словами президента, Конгрес може виділити на ці цілі в цілому 8,5 млрд доларів.

    Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

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