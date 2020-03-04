США екстрено знизили облікову ставку через коронавірус



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Облікову ставку знижено до 1-1,25% річних

Позапланова зміна облікової ставки відбувається у США вдев'яте в історії і вперше після фінансової кризи 2008 року

Федеральна резервна система США знизила на 0,5% облікову ставку – до 1-1,25% річних. Це викликано потребою згладити наслідки для економіки Штатів через стрімке поширення коронавірусу.

Як пише Bloomberg, голосування за нову ставку було одностайним.

Зазначається, що перегляд ставки мав відбутися лише 18 березня.

«Коронавірус створює еволюціонуючі ризики для економічної діяльності.. Ми уважно стежимо за подіями та їхніми наслідками для економічних перспектив і будемо використовувати свої інструменти і діяти належним чином для підтримки економіки», - пояснили своє екстрене рішення у ФРС і додали, що «фундаментальні показники економіки США залишаються сильними».

Рішення Федеральна резервна система ухвалила після зустрічі міністрів фінансів та керівників центробанків країн Великої сімки у Вашингтоні.

Позапланова зміна облікової ставки відбувається у США вдев'яте в історії і вперше після фінансової кризи 2008 року.

До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

Також перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.

Ввечері 3 березня дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію.

Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.