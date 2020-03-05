Садовий: у Львові досі немає тест-систем для діагностики коронавірусу



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Львів мав отримати тест-системи на перевірку зараження коронавірусом ще минулого тижня

За словами мера Львова, тест-системи потрібно мати хоча б для заспокоєння людей

Міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення скерувати звернення до міністра охорони здоров’я та прем’єр-міністра України щодо відсутності в місті тест-систем на перевірку зараження коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Зазначається, що обласна комісія обіцяла закупити для Львова тест-системи ще минулого тижня, проте, за словами заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної, профільне міністерство першочергово скерувало їх у прикордонні міста.

«Тест-системи потрібно мати у Львові негайно хоча б для заспокоєння людей. Терміново підготуйте телеграми міністру охорони здоров’я та прем’єр-міністру, що Львів мав отримати тест-системи ще минулого тижня, а станом на середу цього тижня їх досі немає, що викликає велике занепокоєння громади міста», — наголосив Садовий.

«Декларувалося, що тест-системи мали бути передані до резервного фонду з Міністерства охорони здоров’я. Ці тест-системи в Лабораторний обласний центр не надійшли, відповідно їх немає в наявності у Львові. Вчора я цю інформацію перевіряла. Всі забори для аналізу передаються до Києва. Вчора говорила з директором департаменту охорони здоров’я ОДА: вони оголосили процедуру закупівлі тест-систем. По скороченій процедурі вони мали б бути в наявності в межах двох тижнів», — розповіла очільниця оперативного штабу Львова з питань коронавірусу Галина Слічна.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.