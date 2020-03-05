Коронавірусом Covid-19 вже заразилися майже 95 тисяч людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість інфікованих коронавірусом у світі за добу збільшилася на понад 2,5 тисячі

Жертвами Covid-19 стали 3248 осіб

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 94 752 особи.

Про це повідомляє газета South China Morning Post.

Більшість хворих (80 270) знаходяться в Китаї. В інших країнах кількість інфікованих становить 14 482 особи і за добу збільшилася на понад 2,5 тисячі.

У Південній Кореї коронавірус діагностовано в 5621 особи (32 людини померло), в Ірані 2922 інфікованих (померли 92 осіб). В Італії 3089 випадків зараження (107 людей померли).

Всього в світі зафіксовано 3248 cмертельних випадків, за межами Китаю – 268 смертей.

Зазначимо, що уряд Італії ухвалив рішення тимчасово закрити в країні всі школи та університети через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.