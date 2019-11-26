Світовий банк відреагував на підписання закону про незаконне збагачення в Україні



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У Світовому банку відзначили, що громадянська конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод

Світовий банк вітає закон, який «заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні»

Світовий банк привітав підписання президентом України Володимиром Зеленським закону про незаконне збагачення.

Про це йдеться в повідомленні Світового банку в Facebook.

«Президент України підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не можуть бути підтверджені їх законними доходами. Світовий банк вітає закон, який заповнює критичні прогалини в основних принципах протидії корупції в Україні, надавши НАБУ і САП потужний правовий інструмент у боротьбі з корупцією серед чиновників», - зазначається у заяві.

Також у Світовому банку відзначили, що громадянська конфіскація допоможе стримувати корупцію шляхом обмеження матеріальних вигод, які «чиновники намагаються отримати, крадучи у громадян України».

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, який Верховна Рада ухвалила 31 жовтня.

До слова, у лютому Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.