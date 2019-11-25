Зеленський заявив про виключення із «Слуги народу» третього нардепа



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Володимир Зеленський не назвав імені третього виключеного нардепа, проте, ймовірно, мова йде про Романа Іванісова

Президент розповів про «очищення» у лавах політсили

З парламентської фракції партії «Слуга народу» виключили третього народного депутата.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеоролику, оприлюдненому 25 листопада на офіційному каналі президента.

«Третього депутата - за кількістю, я маю на увазі - виключили з партії «Слуга народу», і ми цим пишаємося, бо у нас триває очищення. Набрали людей з народу, звичайних людей, і завжди говорили, що якщо будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорняки або кримінальні справи - будемо виключати», - заявив президент.

Першими двома виключеними парламентаріями стали Анна Скороход та Антон Поляков.

Зеленський не назвав імені третього виключеного нардепа, проте раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що після появи в ЗМІ інформації про судимість Романа Іванісова за групове зґвалтування, що відбулося в 1995 році, той повинен вийти з фракції.

Як повідомлялось, народний депутат Роман Іванісов, якого судили за зґвалтування, не прийшов на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, яке розпочалось 25 листопада о 13:00 у залі засідань №330 по вул. Садова, 3-а. Іванісов є членом антикорупційного комітету.

Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.