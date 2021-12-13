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    «Таке в Україні вперше» – Гетманцев відзвітував про перший тиждень боротьби зі скрутками

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    Гетманцев зазначив, що опір припиненню схем стосовно системного ухилення від сплати ПДВ чинять також й податківці разом із правоохоронцями - «Таке в Україні вперше» – Гетманцев відзвітував про перший тиждень боротьби зі скрутками
    Гетманцев зазначив, що опір припиненню схем стосовно системного ухилення від сплати ПДВ чинять також й податківці разом із правоохоронцями
    Фото: epravda.com.ua

    Гетманцев заявив, що суспільство незабаром довідається про те, хто саме стоїть за схемами зі скруток ПДВ

    Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі проінформував щодо того, як проходить розпочата в регіонах операція з боротьби зі скрутками стосовно ПДВ.

    За словами нардепа, якого в кулуарах називають ініціатором і головним «куратором» цієї операції, усі попередні спроби побороти скрутки нагадували лише імітацію боротьби, аби у такий спосіб відволікти увагу суспільства від цього питання.

    «Судячи з рівня інформаційного напруження, вочевидь, що таке в Україні відбувається вперше. А всі спроби до цього просто створювали подобу боротьби з метою зменшити увагу громадськості до питання», – заявив Гетманцев.

    Також парламентарій зазначив, що опір припиненню схем стосовно системного ухилення від сплати ПДВ чинять не тільки ті, хто скручує, але й податківці разом із правоохоронцями.

    «Опір чинять не тільки і не стільки ті, хто скручує, скільки злочинці всередині служби! Усі ці податківці з чотириповерховими будинками у передмістях, рахунками за кордоном і автомобілями вартістю, що перевищує десять їхніх річних зарплат. Не відстають від своїх колег й інші учасники схем – правоохоронці. Вони теж у темі», – підкреслив Гетманцев.

    За словами голови податкового комітету, суспільство незабаром довідається про те, хто саме стоїть за такими схемами та якими є масштаби їхньої діяльності в країні.

    Нагадаємо, що минулого тижня у ЗМІ та різних телеграм-каналах з’явилася інформація про початок у регіонах масштабної операції з боротьби зі скрутками та фіктивним ПДВ.

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    Теги: корупція в Україні ПДВ Данило Гетманцев
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    «Таке в Україні вперше» – Гетманцев відзвітував про перший тиждень боротьби зі скрутками