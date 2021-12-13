«Таке в Україні вперше» – Гетманцев відзвітував про перший тиждень боротьби зі скрутками

Гетманцев заявив, що суспільство незабаром довідається про те, хто саме стоїть за схемами зі скруток ПДВ

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі проінформував щодо того, як проходить розпочата в регіонах операція з боротьби зі скрутками стосовно ПДВ.

За словами нардепа, якого в кулуарах називають ініціатором і головним «куратором» цієї операції, усі попередні спроби побороти скрутки нагадували лише імітацію боротьби, аби у такий спосіб відволікти увагу суспільства від цього питання.

«Судячи з рівня інформаційного напруження, вочевидь, що таке в Україні відбувається вперше. А всі спроби до цього просто створювали подобу боротьби з метою зменшити увагу громадськості до питання», – заявив Гетманцев.

Також парламентарій зазначив, що опір припиненню схем стосовно системного ухилення від сплати ПДВ чинять не тільки ті, хто скручує, але й податківці разом із правоохоронцями.

«Опір чинять не тільки і не стільки ті, хто скручує, скільки злочинці всередині служби! Усі ці податківці з чотириповерховими будинками у передмістях, рахунками за кордоном і автомобілями вартістю, що перевищує десять їхніх річних зарплат. Не відстають від своїх колег й інші учасники схем – правоохоронці. Вони теж у темі», – підкреслив Гетманцев.

За словами голови податкового комітету, суспільство незабаром довідається про те, хто саме стоїть за такими схемами та якими є масштаби їхньої діяльності в країні.

Нагадаємо, що минулого тижня у ЗМІ та різних телеграм-каналах з’явилася інформація про початок у регіонах масштабної операції з боротьби зі скрутками та фіктивним ПДВ.

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