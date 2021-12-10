НАЗК перевірить законопроєкт про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях через корупційні ризики – нардеп

Наливайченко переконаний, що цим законопроєктом про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях органи влади наділяються надмірними повноваженнями

«У законопроєкті повністю відсутня процедура розгляду порушень з боку учасників ринку», – Наливайченко

Народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до Національного агентства з питань протидії корупції з проханням перевірити проект закону про тимчасові адміністрації в енергетичних компаніях на предмет корупційних ризиків.

Про це йдеться в листі нардепа, копія якого є у видання «Главком».

«У законопроекті повністю відсутня процедура розгляду порушень з боку учасників ринку, встановлення ступеню їх вини, надання їм можливості висловити свої пояснення та заперечення. За таких умов, запровадження відповідальності у вигляді введення тимчасових адміністрацій є неприпустимим та може містити корупційні ризики», – йдеться в зверненні нардепа.

Нардеп переконаний, що цим проектом закону органи влади наділяються надмірними повноваженнями, що може призвести до зловживань та корупції при прийнятті управлінських рішень.

«Законопроект містить численні корупційні ризики. Керуючись вищезазначеним та ст.16 Закону України, прошу прийняти до розгляду це звернення та врахувати викладене у ньому під час проведення антикорупційної експертизи проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії», – зазначив нардеп.