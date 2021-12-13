«Список ганьби». Американці зробили новорічний подарунок Зеленському
Те, що мав зробити сам Зеленський, за нього безцеремонно роблять американці
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Перед нами сочный пример американского политического юмора. Так, вместо столь ожидаемого телефонного звонка президента США Байдена президенту Украины Зеленскому о результатах переговоров Байдена и Путина американцы неожиданно сделали Зеленскому неприятный «подарок». Они анонсировали список крутых коррупционеров Украины, который надежно облепили нашего президента. Это резко снижает новогоднее, радостное настроение президента Зеленского и его свиты. Теперь Зеленский не знает, кого можно приглашать к себе на празднование Нового Года, а кого нельзя, но очень хочется
Можно представить себе настроение потенциальных фигурантов этого американского списка, которые собираются «щиро» отдохнуть на Новый Год от политики и криминального обогащения вне Украины.
То, что должен был сделать сам Зеленский еще два года назад теперь, не смотря на обиды и протесты украинского президента, за него бесцеремонно делают американцы. Иными словами, американцы, вероятно, не согласовывали список «обиженных» и санкционированных с Офисом президента, что делает тандем Зеленского-Ермака уязвимым и малопригодными для политико-юридической защиты наших коррупционеров.
Коварство новогоднего подарка американцев в том, что список коррупционеров легко будет совмещаться со списком политиков и бизнесменов с антиамериканской ориентацией или слишком близких к Кремлю. Это что-то новое в борьбе СЩА с российским влиянием в Украине.
Жестокость американского политического юмора будет проявляться и в том, что любой может оказаться в этом позорном списке и по разным основаниям. Этот американский «список позора» будет отличается от практики формирования «домашнего» списка санкционированных СНБО, где сильно чувствуется коммерческий и выборочный подход, – чем ближе к Офису президента, тем меньше шансов попасть под обстрел.
Американцы мало озабочены причинами, по которым будет появляться та или иная фамилия в «списке позора». Но теперь каждый из политиков или бизнесменов будет остерегаться отрыто защищать «обиженных» или открыто вести с ними дела.
Хотя содержание это списка и способ его презентации будет минорным, ибо американцы любят сначала послать предупреждение или месседж, а потом наносить удар. А защита или возмущение президента Зеленского навряд ли спасет фигурантов американского списка «врагов Украины» от публичной и тайного разработки и давления.
Тем более, что наверняка, кроме публичного списка Вашингтон будет иметь и тайный список «врагов США и Украины», с которым будут работать по отдельно программе.