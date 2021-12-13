«Список ганьби». Американці зробили новорічний подарунок Зеленському

Те, що мав зробити сам Зеленський, за нього безцеремонно роблять американці

Мовою оригіналу

Перед нами сочный пример американского политического юмора. Так, вместо столь ожидаемого телефонного звонка президента США Байдена президенту Украины Зеленскому о результатах переговоров Байдена и Путина американцы неожиданно сделали Зеленскому неприятный «подарок». Они анонсировали список крутых коррупционеров Украины, который надежно облепили нашего президента. Это резко снижает новогоднее, радостное настроение президента Зеленского и его свиты. Теперь Зеленский не знает, кого можно приглашать к себе на празднование Нового Года, а кого нельзя, но очень хочется

Можно представить себе настроение потенциальных фигурантов этого американского списка, которые собираются «щиро» отдохнуть на Новый Год от политики и криминального обогащения вне Украины.

То, что должен был сделать сам Зеленский еще два года назад теперь, не смотря на обиды и протесты украинского президента, за него бесцеремонно делают американцы. Иными словами, американцы, вероятно, не согласовывали список «обиженных» и санкционированных с Офисом президента, что делает тандем Зеленского-Ермака уязвимым и малопригодными для политико-юридической защиты наших коррупционеров.

Коварство новогоднего подарка американцев в том, что список коррупционеров легко будет совмещаться со списком политиков и бизнесменов с антиамериканской ориентацией или слишком близких к Кремлю. Это что-то новое в борьбе СЩА с российским влиянием в Украине.

Жестокость американского политического юмора будет проявляться и в том, что любой может оказаться в этом позорном списке и по разным основаниям. Этот американский «список позора» будет отличается от практики формирования «домашнего» списка санкционированных СНБО, где сильно чувствуется коммерческий и выборочный подход, – чем ближе к Офису президента, тем меньше шансов попасть под обстрел.

Американцы мало озабочены причинами, по которым будет появляться та или иная фамилия в «списке позора». Но теперь каждый из политиков или бизнесменов будет остерегаться отрыто защищать «обиженных» или открыто вести с ними дела.

Хотя содержание это списка и способ его презентации будет минорным, ибо американцы любят сначала послать предупреждение или месседж, а потом наносить удар. А защита или возмущение президента Зеленского навряд ли спасет фигурантов американского списка «врагов Украины» от публичной и тайного разработки и давления.

Тем более, что наверняка, кроме публичного списка Вашингтон будет иметь и тайный список «врагов США и Украины», с которым будут работать по отдельно программе.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.