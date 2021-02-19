Ексміністр: Ціна електроенергії буде підвищуватися. Процес не зупинити

Юрій Продан про ситуацію в українській енергетиці: отримані від населення кошти йдуть в РФ, а ми не розвиваємо власну галузь

Процес підвищення цін на електроенергію в Україні неминучий, тарифи і надалі будуть рости.

На цьому в інтерв’ю «Главкому» наголосив Юрій Продан, двічі міністр енергетики (2007-2010 та 2014 рр.).

«Ціна дійсно буде підвищуватися, цей процес не зупинити. Тому що ціна не є економічно обґрунтованою, вона навіть менша оптової ціни на ринку. В тариф не закладені витрати на доставку електроенергії до споживача і тд. Але ми не повинні спішити з підняттям ціни. Давайте спочатку наведемо порядок на ринку, організуємо контроль за цільовим використання коштів і генерації, і операторів системи розподілу, тобто обленерго. Отримали гроші від споживачів за певний період, наприклад, за пів року, квартал, відчиталися, куди ці гроші були потрачені. І тільки тоді ми всі будемо бачити, куди направляються кошти, які компанії отримують від підвищення ціни на електроенергію», – зазначив Продан.

Колишній урядовець наголосив на необхідності відновлення роботи Антикризового штабу, який би стабілізував ситуацію на енергоринку, тоді почне розвиватися власна галузь, а кошти отримані від населення перестануть втікати в РФ, імпорт з якої розпочався у лютому. «Мені, до слова, не подобається, що отримані від населення кошти йдуть в РФ, а ми не розвиваємо власну галузь. Хіба це нормально, що кошти, які сьогодні обертаються на різних сегментах ринку, можуть отримувати структури, які просто «торгують повітрям»… Це ненормальна ситуація. Має запрацювати Антикризовий штаб і разом з Міненерго він має стати ініціатором вирішення проблем на енергоринку. Можливо, нарешті буде міністр енергетики і водночас він буде й віце-прем`єром, який очолить урядовий Антикризовий штаб. Давайте розберемося, куди йдуть кошти – чи йдуть вони на підвищення надійності енергопостачання, модернізацію електричних мереж. А чи ми просто кошти направляємо в офшори і на зарплати наглядовим радам і менеджерам компаній. Ми не повинні за це платити», – зауважив ексміністр.

Нагадаємо, через масштабну кризу в енергосистемі, 1 лютого Україна розпочала лютого імпорт електроенергії з Росії. Через два тижні він майже подвоївся і майже зрівнявся з обсягами постачання з Білорусі (імпорт з якої розпочався у січні). Європейський Союз вже висловив невдоволення імпортом з цих країн. Києву нагадали, що Україна має поважати зобов'язання, прийняті в рамках Енергетичного співтовариства, у частині імпорту електроенергії з електростанцій, що будуються без дотримання вимог міжнародних конвенцій. Про це йдеться у Резолюції Європейського парламенту від 11 лютого 2021 року про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною.