Держава контролює 70% виробництва електроенергії в Україні, – НКРЕКП

За обсягів продажу електроенергії в цілому по країні доля держави складає майже 60%

У власності та під безпосереднім контролем держави знаходиться 66,4% загального обсягу виробництва електричної енергії в Україні.

Такі дані опублікувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за результатами моніторингу III кварталу 2020 року.

«Держпідприємства займають 66,4% за обсягом відпуску електричної енергії в торговій зоні «ОЕС України». П’ятьма найбільшими виробниками за обсягом відпуску електричної енергії в торговій зоні «ОЕС України» було відпущено 77% від загального обсягу відпуску електричної енергії в цій торговій зоні. ДП «НАЕК «Енергоатом» ‒ 56,4%, ПрАТ «Укргідроенерго» ‒ 5,9%, ПАТ «Центренерго» ‒ 4,1%. У той же час АТ «ДТЕК Дніпроенерго» ‒ 5,9%, АТ «ДТЕК Східенерго» ‒ 4,7%», ‒ йдеться у звіті НКРЕКП.

За обсягів продажу електроенергії в цілому по країні доля держави складає майже 60%.

В Бурштинському енергоострові (частина Львівської, Івано-Франкцівської, Закарпатської областей) до відкриття ринку була аналогічна ситуація з високою концентрацією одного гравця.

Однак після 1 липня 2019 року ситуація кардинально змінилася і ЄС став значно більше впливати на ціноутворення в Бурштинському енергоострові. Частка імпортерів у продажу електроенергії на РДН в Бурштинському енергоострові протягом 2020 року в деякі періоди досягала 80% в залежності від цін та попиту на електроенергію.

Відповідно, стратегічно питання лібералізації ринку електроенергії в Україні можна досягти лише у випадку євроінтеграції (приєднавши ОЕС до загальноєвропейської мережі) та від’єднання від впливу Росії та Білорусії.

Нагадаємо, раніше компанія ДТЕК заявила про необхідність якомога скорішого приєднання України до енергомережі ЄС. Схожу позицію займає Міністерство енергетики України та НЕК «Укренерго».